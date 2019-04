Merlín aposta per digitalitzar els seus edificis i fitxa Telefónica

Merlín ha decidit digitalitzar i centralitzar la gestió i el manteniment dels al voltant de 150 edificis d'oficines que té bàsicament a Madrid i Barcelona i, per això, ha contractat a Telefónica.





Amb aquesta aliança, l'objectiu no és altre que optimitzar l'eficiència en l'explotació i el funcionament dels edificis, bàsicament a nivell energètic, estalviant costos.









Merlín pretén, a més de ser eficient, que els seus edificis s'adaptin als nous requisits que demanen les empreses i fins i tot poder explotar noves línies de negoci.





Telefónica abordarà un projecte amb el qual busca gestionar de forma centralitzada i remota, des d'una 'seu digital' l'operativa i el manteniment de tots els edificis de Merlín, que sumen 1,3 milions de metres quadrats de superfície.





CONTROL CENTRALITZAT





D'aquesta manera, la companyia, des d'aquesta 'seu digital' podrà realitzar operacions, com apagar llums de l'oficina d'una planta en cas que detecti que no hi ha ningú, graduar la temperatura, i una altra sèrie de decisions enfocades a l'estalvi de costos.





Per arribar a això, en una primera fase, la companyia 'sensoritzará' els seus edificis perquè 'recullin' informació sobre l'activitat i les necessitats que registren.





Així mateix, s'instal·laran building management systems (BMS), és a dir, sistemes que permeten centralitzar la gestió de tots els dispositius electrònics d'un immoble, des dels ascensors fins a les llums i la calefacció.





Posteriorment, en una segona fase, tots els BMS de cada un dels immobles es connectaran a la referida 'seu digital central' des de la qual es podrà abordar el control remot i per Internet de l'explotació, operació i manteniment de cada edifici.





A la cartera d'immobles d'oficines a renda de Merlín figuren alguns emblemàtics com la Torre Glòries de Barcelona, un dels quatre gratacels de Madrid, diversos immobles del passeig de la Castellana de la capital o actius a Balmes i a la Diagonal de la Ciutat Comtal.