Benzema, amb un hattrick, s'encarrega de destrossar l'Athletic Club

El Reial Madrid no està bé, però Benzema sí, i molt. Tal és així que, com és habitual en els últims partits, el davanter francès li ha tornat a donar la victòria als seus amb un hattrick -dos gols de cap i un amb la dreta-.









Benzema ha marcat els últims vuit gols de l'equip blanc i passa pel millor moment de la temporada, una ratxa que porta perllongant des de l'arribada de Zidane.





Després d'una primera meitat tediosa, on no hi va haver futbol per part de cap dels dos equips, ja que ni Reial Madrid ni Athletic de Bilbao es van llançar a atacar, el conjunt blanc va sortir com un tret en la segona meitat.





En el primer minut del segon acte, els blancs van donar un cop d'autoritat i li van fer un gol als seus aficionats. Marc Asensio va cavalcar per la banda i va centrar la pilota perquè Karim Benzema -que tot el que toca ho sol convertir en gol- posés el 1-0 al marcador.





Amb l'avantatge en el marcador, els blancs es van sentir molt còmodes i, en canvi, l'Athletic no va reaccionar, cosa que no sol ser habitual en l'equip 'lleó' que sempre lluita els partits al màxim.





Al minut 76 ', a la sortida d'un córner, Herrerín va mesurar malament la sortida i Benzema va posar el 2-0 en el marcat, deixant als visitants abatuts.





Malgrat tot, en els últims minuts el partit es va trencar i tots dos conjunts van tenir ocasions per marcar. L'Athletic Club va estar a punt de retallar distàncies amb una rematada a boca de canó d'Iñaki Williams però una parada colossal de Keylor Navas ho va evitar.





Bale, en la següent jugada va tenir una vaselina per sentenciar el partit, i el seu tir va marxar desviat per sobre del travesser.





I, finalment, Benzema, després d'un altre error clar del porter basc i d'una passada enrere de Bale, no va perdonar i segell seva gran partit amb un hattrick merescut, el tercer que marca amb la samarreta del Reial Madrid.