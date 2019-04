S'esgoten les entrades per fer costat al Barça femení davant el Bayern de Munic

El FC Barcelona es va imposar diumenge passat al Bayern de Munic (0-1) en l'anada de les semifinals de la màxima competició europea i diumenge que ve tindrà l'oportunitat de fer història i arribar a la final de la Women 's Champions League.









Per això, l'equip haurà de desplegar un futbol semblant al vist a Alemanya i el suport de l'afició pot ser clau per a la passada final. Tal és així, que el FC Barcelona ha enviat aquest dilluns un comunicat informant que s'han esgotat les entrades per al partit.





Els socis han retirat les poc més de 13.000 entrades que tenien a la seva disposició i s'espera el ple al Mini. Després de l'últim triomf culer, les mil entrades que quedaven lliures es van esgotar en un període de tres hores.





D'aquesta manera, serà la tercera vegada en la història del Miniestadi que es queda sense bitllets en un partit de futbol femení. Les primera ocasió va ser en les semifinals de la temporada 2016-17 davant el París Saint Germain, i la segona, també en el torneig europeu, la passada campanya, en els quarts, contra l'Olympique de Lió.