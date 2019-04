"Sánchez pensarà en agradar al separatisme i Ciutadans en ajudar les famílies, autònoms i classe mitjana"

La portaveu nacional de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha afirmat aquest dilluns, a El Port de Santa Maria, que Albert Rivera demostrarà en els debats que és l'alternativa a Pedro Sánchez, ja que segons ella, el candidat socialista "intentarà seduir Torra ja Puigdemont "en les cites electorals.









"Sánchez pensarà com agradar al separatisme i Cs en com donar solucions a les famílies, als autònoms i a la classe mitjana", ha explicat, i ha argumentat que "en un Govern de Pedro Sánchez manaran els separatistes, mentre que en un Govern d'Albert Rivera posarà al centre de les polítiques públiques als autònoms, a les famílies i als treballadors ".





Arrimadas ha assegurat que el seu partit "va a per totes" i ha posat d'exemple a Andalusia, "on semblava impossible treure al PSOE" i on, ara, s'estan "fent coses necessàries com treure a la llum tripijocs o posant més diners per acabar amb les llistes d'espera i ajudar els autònoms i les famílies ", ja que ara vol que això" passi a tot Espanya ".









"EL SOMNI DELS SEPARATISTES; SÁNCHEZ EN MONCLOA"





"Hi ha una oportunitat perquè els quatre anys que ens poden esperar amb Sánchez, els independentistes i Pablo Iglesias decidint sobre l'economia no es faci realitat", ha afegit abans d'assegurar que "el somni dels separatistes és que Sánchez segueixi a Moncloa, però és el malson de la resta dels espanyols ".





Així, ha cridat a les urnes "perquè ens despertem d'aquest malson i Rivera sigui el proper president perquè hi hagi igualtat". "Hi haurà igualtat en el repartiment del finançament o de les infraestructures si separatistes catalans i bascos tenen la clau de Moncloa?", S'ha qüestionat abans d'assegurar a continuació que "l'única garantia d'igualtat és l'Albert Rivera".





RIVERA NO NECESSITA MOLTA PREPARACIÓ ALS DEBATS, "ÉS MOLT BO"





Preguntada per com està preparant Rivera el debat, Arrimadas ha explicat que "no necessita molta preparació perquè és molt bo en els debats", al mateix temps que ha posat èmfasi que "porta molts anys preparant-se per ser el pròxim president".





Després d'assenyalar que té molta experiència fora de la política, ha indicat que el candidat de Cs ha viscut "una experiència personal molt dura a Catalunya amb la qual ha demostrat que és un home de valors, valent i lluitador, i té una experiència política que li dóna solvència i li ha preparat per a la gestió del nostre país ".