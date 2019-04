Arrimadas assegura que un govern de C's no indultará els presos independentistes

La candidata de C's per Barcelona a les eleccions generals, Inés Arrimadas, ha assegurat aquest diumenge que un govern de Cs no indultarà als presos independentistes ni donarà cessions a l'independentisme, com creu que farà el president del Govern, Pedro Sánchez.







"No hi haurà indults per als colpistes. No és no. No és no a mirar cap a un altre costat. No és no a obrir ambaixades separatistes. No és no a Rufián, a Torra i a Bildu", ha concretat.





A més, Arrimadas ha criticat que "està "cansada de veure com el PP i el PSOE només critiquen una mica al nacionalisme en les eleccions o mentre estan en l'oposició, però mentre estan en el Govern sempre pacten amb els nacionalistes





CRITS DE 'FORA FEIXISTES'





La plataforma Torroella Antifeixista havia convocat, sabent la presència de membres del partit taronja, una concentració per protestar. La formació que lidera Albert Rivera ha fet una passejada pel centre del municipi i han estat increpats pels congregats.





Inés Arrimadas i els diputat de Ciutadans que han visitat aquest dissabte Torroella de Montgrí han estat rebuts, per unes 50 persones, al crit de 'Fora feixistes', abanas de realitzar el míting de campaña.





Els crits de 'Fora feixistes' i 'Llibertat presos polítics' han arribat quan els integrants de Ciutadans s'han desplaçat cap a la plaça Espanya, on han contestat amb el crit de 'Llibertat' abans d'entrar a l'auditori per celebrar el míting.





Arrimadas anava acompanyada de tot el grup de Cs al Parlament; la candidata del partit taronja a les eleccions europees, Maite Pagazaurtundua, i el número quatre a les generals, Edmundo Bal.