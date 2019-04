Inés Arrimadas, increpada a Vic: "Fora!, Feixista!, Puta!"

La candidata de Cs per Barcelona a les eleccions generals, Inés Arrimadas, ha visitat Vic aquest dijous al costat de candidats i diputats del partit, i ha estat increpada amb crits com 'Fora', 'Feixista' o 'Puta' per desenes de persones, així com de 'Llibertat'.









En declaracions als mitjans, ha reivindicat que Cs és la garantia que es respecti la llibertat a Catalunya: "Això s'ha d'acabar. Ja està bé de tenir feixistes que ens ataquen, de feixistes que volen expulsar els constitucionalista de determinats pobles de Catalunya".









"L'única opció que en territoris com Vic, al País Basc, Alsasua i Renteria arribi la llibertat és que Albert Rivera sigui president del Govern central. Sánchez és la ganga de l'independentisme", ha afirmat.