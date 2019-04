Els candidats catalans recomanen llibres per Sant Jordi

Aquest dimarts se celebra, a Catalunya, la diada de Sant Jordi, motiu pel qual els candidats dels partits catalans a les eleccions generals del 28-A recomanen per a la cita una àmplia varietat de llibres per llegir; des dels contes infantils fins a la novel·la històrica passant per la poesia i l'assaig.









D'aquesta manera, demà dimarts, les campanyes polítiques buscaran una excusa per recórrer els carrers de Barcelona, que estaran inundades de llibres, roses i milers de ciutadans.





PROMOCIONS DE LLIBRES





El líder d'ERC, Oriol Junqueras, i el seu número dos, Gabriel Rufián, promocionaran el llibre de Junqueras, 'Contes des de la presó', una lectura que compta amb el pròleg de Pep Guardiola i on el líder de la formació republicana escriu relats per als seus dos fills.





Jaume Asens, dels comuns, promocionarà el llibre de 'Tres dies a la presó. Un Diàleg sense murs ', on es reflecteix la conversa entre el president d'Òmnium, Jordi Cuixart (en presó preventiva) i la periodista Gemma Nierga.





Des del PSC, Meritxell Batet, aporta dues idees: regalarà la traducció que ha fet Manel Forcano de l'últim poemari de l'autor israelià Iehuda Amikhai, 'Poemes de cos i d'ànima' (Adesiara), i es comprarà la novel·la 'Golpéate el cor '(Anagrama) d'Amélie Nothomb.





El candidat de JxCat, Jordi Sànchez, recomana la novel·la 'Les nostres riqueses' (Edicions del Periscopi) de Kaouter Adimi.





El seu número dos, l'exconsellera de Cultura Laura Borràs, opta per 'Tots els contes' de Víctor Català (Club Editor), una elecció que respon al fet que aquest 2019 es compleixen 100 anys del naixement de l'autor.





ALGUNS POLÍTICS OPTEN PER ELS LLIBRES D'HISTÒRIA





Aficionada a la història i a l'arqueologia, la candidata de Cs, Inés Arrimadas, es comprarà 'Jo, Julia' de Santiago Posteguillo, Premi Planeta 2018 i que la líder taronja li ve de gust llegir perquè "combina la història de l'Antiga Roma amb la història d'una gran dona ".





La candidata del PP català, Cayetana Álvarez de Toledo, opta per l'assaig: 'Catalans i escocesos' de John H.Elliott (Taurus) on es repassa la història comparada de tots dos territoris, i també 'Les armes i les lletres' (Destino ) d'Andrés Trapiello, un clàssic sobre la literatura en la Guerra Civil Espanyola.