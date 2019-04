Catalunya enfronta a tots els partits en el debat de TVE

El debat de RTVE ha tornat a demostrar els blocs que semblen dividir aquesta campanya electoral amb un Pedro Sánchez que ha recordat la tasca d'aquests 10 mesos de govern, i Pablo Casado el que va fer el PP abans de la moció de censura i criticant als governs socialistes des de l'època de Felipe González. Per la seva banda, el candidat de Unides Podem, Pablo Iglesias, ha seguit amarrat en la seva campanya de Constitució en mà, i Albert Rivera (Cs) ha criticat tant a socialistes com populars cridant vells partits. Però el punt més calent i amb més confrontació ha estat, sens dubte, el debat sobre el tema territorial, amb Catalunya com a protagonista.





El líder del PP, Pablo Casado, i el president de Ciutadans, Albert Rivera, han coincidit aquest dilluns a atacar durament el cap de l'Executiu pels seus pactes amb els independentistes, s'han mostrat convençuts que tornarà a acordar amb ells si guanya les eleccions i li han retret que no contesti si indultarà als presos "colpistes" que estan sent jutjats pel Tribunal Suprem.





No obstant això, Sánchez ha qualificat de "mentides" i "falsedats" les afirmacions de la "dreta" i, en el cas concret dels indults, ha demanat respectar la "separació de poders i el treball de la Justícia", més quan " no hi ha precedent "d'un president del Govern que hagi dit abans d'una sentència ferma què és el que va a fer. És més, ha dit que no pot haver-hi un "indult preventiu ni la negació preventiva de l'indult".





21 CONDICIONS





Rivera -que ha exhibit la foto de Sánchez amb Quim Torra a la Cimera de Pedralbes, així com a titulars de diari d'Arnaldo Otegi-, ha criticat que el president del Govern sigui "capaç de seure amb el senyor Torra" i fer-se "la foto de 21 condicions de la vergonya ", inclòs un mediador.





Al seu entendre, Sánchez ha arribat al poder "amb els separatistes" i vol seguir en el poder amb ells, però Cs no vol un president que es "s'agenolli" davant els que volen trencar Espanya. Per això, ha ressaltat que si guanya les eleccions recuperarà la "llibertat" perquè no tornin a succeir assetjaments com el que va patir Cs a la localitat guipuscoana de Renteria.





"No volem una nació de nacions amb privilegis i desequilibris com diu Sánchez", ha proclamat, per preguntar al president del Govern quantes nacions veu a Espanya. Després d'afirmar que Sánchez vol "indults a canvi d'escons", el líder de Cs ha ressaltat que és una "emergència nacional" enviar al Govern del PSOE a l'oposició i "tornar la dignitat" als espanyols.









CASAT ATACA A SANCHEZ COM A CANDIDAT DELS INDEPENDENTISTES





En el seu torn, el líder del PP ha afirmat que Espanya "està en risc per culpa del Govern de Sánchez" i, de fet, ha assenyalat que els partits independentistes que volen trencar Espanya aposten pel candidat socialista com, al seu judici, evidencien les últimes declaracions d'Oriol Junqueras (ERC) i Jordi Sànchez (JxCAT).





Igual que Rivera, Pablo Casado ha afirmat que ja van veure a Sánchez "negociant a Pedralbes" -en al·lusió a la trobada el passat 21 de desembre amb Torra- mesures "absolutament humiliants per a Espanya" amb "mediació internacional". En aquest punt, ha anunciat que si guanya modificarà la llei d'indults per prohibir-los per a condemnats per rebel·lió i sedició, i tipificarà la convocatòria il·legal de referèndum, entre altres mesures.





Segons Casado, Sánchez està "mentint" perquè ha convocat eleccions per haver-li "enxampat negociant a Pedralbes", una reunió que ha qualificat com "el súmmum de la humiliació". "Tot mentida", li ha interromput el candidat socialista.





En quan als indults, el president del PP ha assenyalat que "ja" els ha pactat "i per això no diu si va a indultar o no als presos independentistes". "Vostè, sincerament, no dóna la talla com a president del Govern", li ha etzibat.





"LA INDEPENDÈNCIA NO ES VA A PRODUIR"





Per la seva banda, Sánchez ha obert la seva intervenció reclamant a Cs i PP, els "senyors de la dreta", que no "despistin" perquè la moció de censura contra Mariano Rajoy que va promoure el PSOE "va ser per la corrupció del Partit Popular, no per una altra cosa ".





A més, el president del Govern ha afirmat que tant l'independentisme com "les dretes" saben que la independència de Catalunya "no es produirà" i ha afegit que el problema en aquesta comunitat "no és la independència sinó la convivència". Al seu entendre, davant aquest problema el que cal fer és "dialogar" dins de la Constitució.





Sánchez ha titllat de "falsedats" i "mentides" els arguments de PP i Cs. "Porten deu mesos mentint les dues dretes", ha proclamat, per afegir que cal "respectar la separació de poders", el "treball de la Justícia i del Tribunal Suprem".





De fet, ha assegurat que "no hi ha precedent d'un president del Govern que hagi dit abans d'una sentència en ferm" què és el que va a fer "i ha subratllat que el mateix Felipe González ha dit que no pot haver indults abans de que hi hagi sentència en ferm.





"No hi pot haver un indult preventiu ni la negació preventiva de l'indult", ha exclamat Sánchez. També ha afirmat que "la dreta el que fa és jugar i fer trampes amb les paraules" i ha preguntat al president del PP de "quin color té tacades les mans", després d'assegurar a Barcelona fa dues setmanes que Sánchez prefereix les "mans tacades de sang a les mans tacades de blanc ".





Davant aquestes manifestacions, Casado li ha recriminat que no hagi contestat si va a indultar o no als "colpistes". "Segueix sense contestar", ha emfatitzat, per afegir que això vol dir, segons la seva opinió, que els va indultar i va a "revalidar aquest Govern Frankenstein" amb "independentistes, batasunes i comunistes".





DIÀLEG





Per la seva banda, el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha assenyalat que Espanya és "plurinacional" i ha advertit que la convivència a Catalunya no es pot recuperar "amb agressivitat". Al seu entendre, "cal una mica de diàleg i empatia" i menys "crits" i "insults", "sobreactuacions" i expressions "molt forts" com traïció.





De fet, ha dit que per a ell traïció a Espanya és que hi hagi expresidents del Govern que acaben en consells d'administració de grans empreses, privatitzar empreses públiques o els casos de corrupció.





Iglesias ha retret a Pau Casado que només es recordi de la Constitució per parlar de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i ha demanat no utilitzar la Carta Magna com "un maó que llançar al rival polític". "Tenim un problema de convivència i per resoldre-ho, hauríem de deixar determinat llenguatge i assumir que hem de dialogar amb tothom", ha afirmat.





PACTES





El president del Govern i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, ha evitat durant el debat a TVE descartar un pacte de govern amb Ciutadans, com li ha reclamat una vegada i una altra el líder d'Podem, Pablo Iglesias. Sánchez ha optat per destacar que és possible "un tercer espai" en què hi hagi una "àmplia majoria" que doni suport a un Govern format per socialistes i independents "progressistes", com el que ha liderat aquests 10 mesos.





És més, Sánchez ha retret durament al president de Ciutadans, Albert Rivera, que hi hagi posat un "cordó sanitari" al PSOE i no a una "ultradreta" que ha qualificat de "temible" i que ha identificat amb Vox, absent del debat.





"Quina decepció", ha dit una vegada i una altra Sánchez, mentre Rivera li retreia que qui és temible és el president català, Quim Torra, que anomena "bèsties tarades" als espanyols i que malgrat això el PSOE s'ha posat "en les seves mans ".





Rivera s'ha dirigit també al líder del PP, Pablo Casado, per insistir que ell està disposat a un pacte, però sempre que quedin exclosos els nacionalistes. En concret, ha criticat que el PP estigui disposat a pactar amb el PNB, com ja va fer en el passat.





Casado ha respost deixant clar que aquesta acusació no l'entenen els votants del PP ni de Ciutadans i, després de deixar clar que Rivera no és el seu adversari - "vostè tampoc", ha concedit el líder d'ciutadans--, s'ha defensat amb un atac: "Jo no vaig a pactar amb el PNB, ni amb Sánchez, com vostè va fer en 2015".









En les seves primeres intervencions, el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, ha assegurat que amb l'arribada del PSOE al Palau de la Moncloa han "posat rumb a una Espanya de justícia social" i "neteja" que ha "desterrat la corrupció". No obstant això, els líders de PP i Cs, Pablo Casado i Albert Rivera, li han atacat pels seus pactes amb els independentistes.





El líder del partit taronja ha obert el primer minut d'intervenció assegurant que Sánchez ara vol indultar els presos independentistes que estan sent jutjats pel Tribunal Suprem i "porta al front la paraula indult".





A més, i després d'expressar la seva solidaritat amb les víctimes de Sri Lanka, ha acusat tant a Sánchez com a l'administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, que hagin intentat evitar aquest debat a la televisió pública. De fet, ha subratllat que Mateu hauria de dimitir perquè la televisió pública es paga amb els diners de "tots" els espanyols.





"Sánchez no es conforma amb col·locar a dit la presidenta de RTVE, ho ha fet a Correus i al CIS i col·locant a amics i endollats en empreses públiques ia més ara vol indultar i porta al front la paraula indult per indultar als seus socis separatistes que han donat un cop d'Estat ", ha emfatitzat, per afegir que ell vol" justícia "i que es" compleixin les sentències si són condemnatòries ".





També Casado ha retret a Sánchez seus pactes amb els independentistes, alhora que posat en valor la tasca econòmica que havia dut a terme el Govern de Mariano Rajoy que, a més, "hi havia portat els colpistes" a la banqueta i que havia aprovat la presó permanent revisable.





"Potser per això el senyor Torra i Otegi van recolzar la moció de censura i potser per això han dit aquesta setmana que li tornarien a donar suport després de les eleccions generals", ha afirmat Casado, per presentar el PP com la "única alternativa" al Govern de PSOE que va a "tirar-se Espanya a l'esquena i treure" el país de la crisi.





"S'HA DESTERRAT LA CORRUPCIÓ"





Per la seva banda, Sánchez ha posat en valor el que ha fet aquests mesos i ha criticat que "la dreta" digui que tot anava "meravellosament bé" fins que els "malvats socialistes" van fer una moció de censura a Espanya.





Davant d'aquesta versió, ha recalcat que amb el seu Govern s'ha posat a una Espanya de "justícia social" i de "neteja" en què s'ha "desterrat la corrupció", alhora que s'ha apostat per la convivència. Al seu entendre, la qüestió que han de respondre els espanyols és si volen que Espanya segueixi "avançant" o "retrocedeixi"





En el seu torn, el líder d'Podem, Pablo Iglesias, ha indicat que els debats haurien de ser obligatoris i ha agraït als treballadors de RTVE seva defensa de la independència de la televisió pública.





Segons ha dit, la televisió pública "mai més ha de ser el braç mediàtic de cap govern" i ha defensat "legislar" per fer obligatoris els debats, més quan són "més important" que la propaganda electoral i permet que els partits presentin les seves propostes . Per això, ha demanat discutir sense "insults" perquè la gent tingui elements de judici "útils" per decidir el seu vot.





POLÍTIQUES ECONÒMIQUES





El primer bloc, sobre polítiques econòmiques, ha transcorregut amb Pablo Casado presumint de creació d'ocupació davant de les xifres del PSOE, amb Rivera acusant socialistes i Podem de practicar unes polítiques "bolivarianes", amb Pablo Iglesias advertint que la Constitució no es compleix pel que fa a justícia fiscal i ocupació i amb Pedro Sánchez defensant la seva tasca en favor de la justícia social.





Sánchez també ha aprofitat per dir al PP que factors com "la corrupció" i la "confrontació territorial" també influeixen en la marxa de l'economia i ha apostat per crear un "detector de veritats" davant el que ha considerat acusacions "hiperbòliques" de l'oposició.





El candidat de Ciutadans a la presidència del Govern, Albert Rivera, ha advertit que votar el PSOE o Podem, que al seu judici "són el mateix", donarà com a resultat un Govern que "ficarà la mà a la butxaca dels ciutadans" i practicarà un autèntic "saqueig", però també ha retret a Pablo Casado les polítiques fiscals dels últims governs del PP.





Al final del primer bloc del debat celebrat a TVE, dedicat a les polítiques econòmiques, Rivera ha canviat de discurs en el seu torn de tancament i l'ha dedicat, no a criticar Pedro Sánchez com havia fet fins aquell moment, sinó a advertir Pau casat que si vol pactar amb Ciutadans després de les eleccions haurà de canviar les polítiques fiscals del PP i fer polítiques realment "liberals".





De fet, ha recordat que Casado estava "a l'escó" quan el Govern de Rajoy, amb Cristóbal Montoro de ministre d'Hisenda, va aprovar pujades de l'IVA i de l'IRPF i que en comunitats on governa el PP, com Galícia, es manté l'impost de successions.

I ha anat més enllà carregant directament contra l'exvicepresident econòmic Rodrigo Rato. "Sap on és el miracle econòmic del PP? A la presó", ha dit.









POLÍTIQUES SOCIALS





En el curs del segon bloc temàtic del debat, dedicat a la política social, El president del Govern, Pedro Sánchez, ha tret pit de les mesures socials que ha aconseguit posar en marxa en tan sols 10 mesos a La Moncloa, un balanç que el líder de Ciutadans, Albert Rivera, titlla d'irreal, mentre que el candidat del PP, Pablo Casado, veu en risc el manteniment de l'Estat de Benestar amb la política econòmica socialista.





Per la seva banda, el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha reptat als seus rivals polítics a comprometre amb una llei que actualitzi les pensions segons l'Índex de Preus al Consum, un guant que cap ha recollit. Només Sánchez ha arribat a dir que el seu partit vol reformar la Constitució per "blindar" les pensions, sense entrar en més detalls.





Amb el mateix to que ha emprat en els seus mítings de campanya, Sánchez ha reivindicat la seva manera de fer govern perquè han "demostrat que es pot créixer i repartir el creixement". I ha passat a enumerar les principals mesures socials de la seva gestió: la recuperació de la sanitat pública universal, del subsidi per a aturats de més de 52 anys i de la cotització de les persones que tenen cura de familiars dependents, la revaloració de les pensions, la "major oferta d'ocupació pública de la dècada" o la pujada del sou de funcionaris, entre d'altres.

Rivera ha intentat posar en qüestió el relat de Sánchez assenyalant que escoltant-parlar semblés que Espanya va de meravella. "Baixi del Falcon, aterri, la llista que ha fet no es correspon amb la realitat", ha denunciat.





El líder 'taronja' ha aprofitat aquest moment per alertar de la desigualtat que, segons ell, pateixen els espanyols segons el territori en el qual visquin, sobretot quan es topen amb "impediments lingüístics" que dificultat la seva mobilitat laboral. "Vostè està a favor de tot el que els nacionalistes li venen", li ha dit a Sánchez.





MATERNITAT, PENSIONS I FEMINISME





En aquest bloc, Casado ha incidit que la política social és necessari "finançar-la amb una bona política econòmica" i amb els ciutadans pagant menys impostos. I ha llançat algunes de les seves propostes en matèria social: una llei de maternitat perquè "a la dona que decideixi ser mare no li falti de res" o la reducció a 30 dies de les llistes d'espera en sanitat.





Sánchez li ha retret que, com a part de la solució per sostenir les pensions, digui que "el que han de fer les dones és no avortar", una idea que, al seu parer, "espanta les dones".





Finalment, el líder del PP ha anomenat "caradura" a Sánchez per arrogar com a mèrit la revalorització de les pensions, una mesura inclosa en els vigents pressupostos generals de l'Estat que va elaborar l'Executiu de Mariano Rajoy i Sánchez va prorrogar.









El president del Govern, Pedro Sánchez, ha demanat en un moment a Pau Casado que li digui als seus candidats i candidates que "no és no" a les agressions sexuals, en referència a les declaracions de la popular Cayetana Álvarez de Toledo, i s'ha embrancat en una discussió amb Albert Rivera sobre la gestació subrogada, durant el debat celebrat aquest dilluns 22 d'abril a RTVE.









"Senyor Casado, m'agradaria que li digués als seus candidats i, sobretot, als seus candidates que no és no i que quan una dona no diu sí, és no. Ho dic perquè hi ha una experiència clara per part de les dones i és que quan se senten coaccionades hi ha ocasions en què no poden dir no, aquí està el cas de les rajades ", ha subratllat durant la seva intervenció en el bloc de política social.





A més, el líder socialista ha convidat Casat a "dir als seus amics absents de la ultradreta -en referència a Vox- que el ventre d'una dona no és un taxi". A continuació, s'ha dirigit al líder de Ciutadans. "I a vostè senyor Rivera li dic que el ventre d'una dona no es lloga", ha subratllat.





Per la seva banda, el líder de Ciutadans ha titllat a Sánchez de "carca". "O sigui que ¿vostè decideix per les dones o decideixen les dones adultes lliurement? ¿Diu la gestació subrogada? No sigui carca Senyor Sánchez, estem al segle XXI: eutanàsia, mort digna, gestació subrogada", ha indicat. El líder socialista s'ha defensat assegurant que no és "antic" i que creu "en la justícia social" i en el "feminisme sense cap tipus d'adjectiu".





"No, vostè és excloent", li ha respost Rivera, per recordar-li un episodi de la manifestació feminista del passat 8 de març. "Tots els espanyols tenen la imatge de la Senyora Calvo i d'altres persones del PSOE cridant contra les dones de Ciutadans en la manifestació de les dones. Es pot ser més sectari i fer fora dones del Dia de la Dona com fa el PSOE? ", s'ha preguntat el candidat de la formació taronja.





D'altra banda, el president del Govern ha retret al líder del PP que digués que "per garantir les pensions, el que han de fer les dones és no avortar", cosa que Casado ha titllat de "fake news".