Llibreters, floristes i forners encaren amb optimisme la Diada

Els gremis de floristes, llibreters i forners de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona encaren amb optimisme l'"esclat de vida" que suposa la Diada de Sant Jordi i preveuen que 1,5 milions de persones inundin el centre de la capital catalana amb 4.000 parades.









El regidor de Turisme, Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, ha posat l'accent en la jornada com "festa de l'amor i l'afecte", que s'expressa a través del llibre, la rosa i, des de fa 31 anys, el pa de Sant Jordi.





Ha animat a convertir aquesta "festa de goig en un acte de reivindicació de la cultura", que comptarà amb 3.000 parades de roses -unes 200 de floristes acreditades-- i unes 1.000 de llibres, amb una certa tendència a la baixa en el cas de Ciutat Vella, especialment de les de flors.





L'objectiu és el de descongestionar el centre en favor d'altres barris i zones, com l'avinguda Mistral, al barri de Sant Antoni, que acollirà 26 parades, ha explicat Colom, en la línia del treball impulsat pel consistori per guanyar espai entre parades en nom d'una desconcentració i més comoditat.





Els diferents representants s'han mostrat convençuts que la coincidència de la Diada amb la campanya electoral no treu importància a la festa d'aquest any, ja que la gent del carrer és l'"autèntica protagonista".





LA ROSA





Des del Gremi de Floristes de Catalunya, la seva vicepresidenta, Mercè Pasanau, ha mantingut la previsió de més de 7 milions i mig de roses als carrers catalans, amb una previsió de 600.000 de roses grogues, una tendència estable respecte a l'any passat, ha dit.





Amb motiu de la festa, han impulsat un lema per recuperar el "valor emocional" associat a la rosa de Sant Jordi, com a gest d'amor, amistat i de respecte.





Les varietats de roses vermelles preferides seran la 'Freedmon', de color vermell vistós i resistent procedent de l'Equador i Colòmbia, i la 'Red Naomi', d'un vermell intens -procedent d'Holanda i Colòmbia, a més de la 'Samurai' , originària de Catalunya.





El president del Gremi de Flequers de Barcelona, Jaume Bertran, ha recordat que la tradició del pa de Sant Jordi es remunta a 30 anys enrere per tal de promoure un pa tradicional de qualitat a força de sobrassada, formatge, nous i farina de blat.





ELS LLIBRES





El president del Gremi de Llibreters de Catalunya, Antoni Daura, ha reiterat la seva perspectiva "optimista" respecte a les vendes de llibres per a aquest any: "Arriba un any més, i ja sumem 88" celebracions de Sant Jordi, ha dit a l'inici de el seu discurs.





Per Daura, es tracta d'un esdeveniment singular, un fenomen cívic social i cultural de primera magnitud, en què la gent es abocarà al carrer per viure una "típica diada primaveral, en què el llibre la rosa i el pa seran els protagonistes".





El president del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme, Joan Guillén, també al capdavant del Gremi de Floristes, ha cridat com cada any a comprar roses en establiments de floristes autoritzats, que saben com tractar a les roses, i ha lamentat que a més de les parades autoritzades haurà de 2.000 il·legals.