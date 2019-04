El tribunal eximeix Aragonès de declarar com a testimoni en el judici

El tribunal que jutja el procés independentista ha eximit aquest dimarts de comparèixer com a testimoni el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, després que aquest manifestés la seva intenció de no declarar, acollint-se a aquest dret com investigat en un altre procediment, el relatiu a l'organització del referèndum l'1 d'octubre de 2017.









El president del tribunal, el magistrat Manuel Marchena, ha afirmat que Aragonès es troba en una situació en la qual no hi ha una "imputació formal" contra ell tot i que el Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que investiga els preparatius de l'1-O, hagi elevat una exposició raonada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la seva condició d'aforat. "Pot dibuixar un escenari en el qual vostè tingui interès a no declarar", ha afegit.





Amb tot això, el número dos de la Generalitat ha manifestat el seu "desig" per no contestar les preguntes que li puguin formular les diferents parts, entre elles l'acusació popular exercida per Vox que ha sol·licitat la seva testifical. A aquest dret s'han acollit altres investigats que han estat cridats com a testimonis al judici del procés.