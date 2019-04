Torra i Colau polititzen Sant Jordi amb missatges de suport als polítics presos

Floristes i llibreters omplen els carrers de Barcelona aquest dimarts en un Sant Jordi que llueix un cel gris des de primera hora del matí, amb un plugim que ha obligat els botiguers a armar-se amb plàstics per protegir-se, i en el qual centenars de persones han recorregut els carrers del centre amb càmeres i paraigües en mà.





A l'espera que la meteorologia aguanti amb poca pluja durant tota la jornada, la nota discordant d'aquesta festivitat han estat les declaracions polítiques del president de la Generalitat, Quim Torra, i de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Tots dos han aprofitat la seva figura institucional per llançar missatges més enllà de les típiques proclames sobre la lectura i l'amor que marquen aquesta data especial per als catalans.









TORRA APEL·LA A LA COMUNITAT INTERNACIONAL





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha recordat aquest dimarts per Sant Jordi als dirigents polítics empresonats i als que es troben a l'estranger, i ha demanat en anglès a la comunitat internacional involucrar per avançar en resoldre la situació.





"La solució del conflicte és una oportunitat per a la democràcia de tot el món", ha remarcat Torra en una declaració institucional en anglès i també en català per Sant Jordi, que aquest any és diferent per la situació dels empresonats, ha dit.





Ha criticat que membres de l'anterior Govern estan "a la presó o a l'exili per la repressió del Regne d'Espanya", i ha demanat que Europa i la comunitat internacional s'involucrin per resoldre l'assumpte de forma democràtica.





"Els judicis polítics no poden ser tolerats. Una democràcia no pot tolerar la veu de persones sent silenciades amb violència i amenaces", ha dit Torra, que ha demanat tenir presents als dirigents presos i a l'estranger.





COLAU RECORDA CUIXART





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha recordat aquest dimarts als líders sobiranistes presos, especialment a Jordi Cuixart, i ha lamentat que se segueixin vivint temps d'"excepcionalitat política", en el seu discurs amb motiu de l'esmorzar d'escriptors de Sant Jordi al Palau de la Virreina.





Colau ha lamentat que "més enllà de les discrepàncies polítiques hi hagi gent a la presó", i especialment ha recordat a Cuixart, que dilluns va celebrar el seu aniversari, i que li ha fet arribar una rosa a Colau a través del vicepresident d'Òmnium Cultural , Marcel Mauri.





"Avui és Sant Jordi, i ahir --Jordi Cuixart-- feia una piulada des de la presó on cridava a celebrar Sant Jordi ja estimar-se. Jo vull compartir aquest amor més enllà de les diferències polítiques", ha dit Colau.





ARRIMADAS: "SÓN MOLT PESATS"





La candidata de Cs per Barcelona a les eleccions generals, Inés Arrimadas, ha retret al president de la Generalitat, Quim Torra, que el dia de Sant Jordi hagi demanat a la comunitat internacional involucrar-se en la situació de Catalunya: "Són molt pesats".





En declaracions als mitjans en una carpa de Cs a Barcelona, ha sostingut que a Sant Jordi la protagonista ha de ser la cultura i no l'independentisme: "És que són molt pesats. Ni el dia de Sant Jordi, que avui el protagonista no és Puigdemont ni els candidats separatistes.





Els protagonistes són els llibres, les roses i els catalans: "Són tan pesats que no m'estranya que ningú els faci cas", ha afirmat, i ha reivindicat el dia de Sant Jordi com un dia de cultura, fraternitat i projecció internacional.





Arrimadas ha defensat que Sant Jordi sigui la Diada de Catalunya, perquè tots els catalans se senten representats amb aquest dia, en comptes de la Diada de l'11 de setembre, "patrimonialitzada pel separatisme".