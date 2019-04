El director de la RAE demana més atenció dels polítics per a la institució

El director de la Reial Acadèmia Espanyola, Santiago Muñoz Molina, ha recordat als polítics que la RAE és la "institució cultural espanyola més important" i ha reclamat, per això un finançament adequat.





"La RAE és una qüestió d'Estat perquè tot el que fa té rellevància per als ciutadans i és seguit per 567 milions de persones que accepten la seva autoritat", ha declarat l'acadèmic en una entrevista a la COPE. Per això, Muñoz Molina ha insistit en la necessitat de "procurar que la institució es mantingui".





Muñoz Molina s'ha referit també a la poeta uruguaiana Ida Vitale rep aquest dimarts rep el premi Cervantes perquè el jurat ha entès que el seu "llenguatge és intel·lectual i popular, transparent i profund". Per al director de la RAE, Ida Vitale és una dona "formidable, una poeta reconeguda, un personatge extraordinari amb una gran memòria i vitalitat".





Coincidint amb la celebració del Dia del Llibre, l'acadèmic ha afirmat que 'El Quixot' "està escrit com si fos castellà parlat i s'ha consolidat com el millor de la llengua castissa, és el llibre dels llibres on està tot sobre la vida dels homes".