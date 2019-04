Un estudi liderat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), realitzat en ratolins i publicat a la revista 'PNAS', ha demostrat que els beneficis cognitius de l'exercici físic moderat són heretats per la cries, encara que aquestes cries siguin sedentàries.









"L'exercici físic és ben conegut pels seus efectes positius en la salut general i específicament en la funció i la salut del cervell. En aquest treball, la transmissió directa dels efectes induïts per l'exercici des del cervell dels pares fins al cervell de les ventrades demostra que l'activitat física paterna influeix en la fisiologia cerebral i la cognició de les seves cries", ha dit el director de l'estudi, José Luis Trejo.





Molts treballs en les últimes dècades han demostrat l'herència per mecanismes epigenètics dels efectes negatius de l'estrès sobre el funcionament del cervell. No obstant això, no s'havien publicat treballs que demostressin clarament si els efectes positius d'alguna conducta podien heretar-se intergeneracionalment, només indicis que els beneficis de l'exercici físic sobre la cognició podrien heretar-se.





"En el nostre treball, nosaltres hem determinat que l'exercici dels pares fa que les cries aprenguin i memoritzin millor tasques tant espacials com no espacials, i què passa al cervell perquè això succeeixi", ha afegit l'investigador.





Concretament, postil·la, els científics han descrit tots els gens l'expressió canvia en el cervell com a conseqüència de l'exercici físic, tant en pares exercits com a les seves cries sedentàries, i han revelat que les mitocòndries de l'hipocamp estan més actives, i que la neurogènesi hipocampal adulta està incrementada. Aquests canvis en el cervell de les cries repliquen els canvis que l'exercici va induir en el dels seus pares corredors, comparat amb el de les cries de pares sedentari.





La millora cognitiva s'ha replicat en 3 models experimentals diferents: comparant cries sedentàries de pares sedentaris amb les cries de pares exercits, però també comparant les ventrades de pares sedentaris amb les ventrades dels mateixos pares després d'un programa d'exercici físic de diverses setmanes , i finalment, comparant les ventrades de sedentaris i corredors concebudes mitjançant fertilització in vitro i transferència d'embrions.





"En els 3 casos es va obtenir el mateix resultat. Aquestes troballes tenen un impacte enorme en Neurobiologia, ja que revelen que caràcters adquirits durant la vida dels pares, en funció dels diferents nivells d'activitat física, són transmissibles a les seves cries tot i que aquestes cries no facin exercici", ha detallat Trejo.





Addicionalment, conclou, la possibilitat que l'increment en el nombre de neurones de l'hipocamp pugui heretar-és de la major rellevància, considerant que aquestes noves neurones han estat associades amb ansietat i depressió, amb la capacitat d'orientació espacial, i amb l'aprenentatge i la memòria en general.