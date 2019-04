CaixaBank haurà de comptar a partir l'1 de gener de 2021 amb un volum mínim de fons propis i passius admissibles a nivell consolidat corresponent al 10,6% del total de passius i fons propis consolidats calculats a 31 de desembre de 2017, que ascendiria al 22,5% en termes d'actius ponderats per risc (APR) calculats a aquesta data.









Així ho ha notificat el Banc d'Espanya formalment a l'entitat, després que la Junta Única de Resolució (JUR) hagi determinat aquest requisit mínim de fons propis i passius admissibles (MREL).





L'entitat ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que a 31 de març de 2019 comptava amb una ràtio de MREL del 20,2% a nivell consolidat, segons les seves estimacions, i que el pla de finançament inclòs en el Pla Estratègic 2019-2021 permet superar "confortablement" el requeriment de la JUR.





En concret, aquest pla preveu el refinançament al voltant de 7.500 milions d'euros de venciments de deute majorista mitjançant l'emissió de passius admissibles a efectes de MREL, principalment de naturalesa subordinada.





El requisit MREL es fonamenta en la legislació vigent, s'espera que s'actualitzi cada any i podria estar subjecte a modificacions posteriors per part de les autoritats de resolució, en particular, en funció de l'evolució de la Directiva de Recuperació i Resolució Bancària (BRRD).