Els treballadors del 010 es revolten contra Colau i anuncien vaga indefinida

Els treballadors del servei 010 de Barcelona han tornat a la vaga indefinida per la falta d'acord amb l'Ajuntament de la capital catalana sobre les seves condicions laborals.









El servei està actualment externalitzat i el 28 de maig canviarà d'empresa, situació davant la qual els més de 150 treballadors demanen que es subrogui la plantilla i es millorin les seves condicions.





Els treballadors d'aquest telèfon d'atenció ciutadana ja van començar protestes l'1 d'abril, però van decidir ajornar-a l'espera d'una trobada amb el consistori, que va acabar sense acord.





Entre altres peticions, els treballadors volen conservar l'antiguitat tot i el canvi d'empresa concessionària --passarà de Qualytel a Atento-- i que aquesta modificació no impliqui empitjorar les condicions laborals.





Així, demanen a l'Ajuntament blindar els empleats del 010 contractats actualment per Qualytel perquè mantinguin el seu treball en canviar d'empresa, però critiquen que el consistori no està fent prou per garantir-ho.





La plataforma 010 En Lluita ha assegurat que el 99% dels treballadors estan secundant aquest dimecres la vaga indefinida. Així mateix, ha ressaltat que han tornat a la vaga perquè l'Ajuntament no ha complert, i ha assenyalat: "Avui el 010, la centraleta de l'Ajuntament, el telèfon de serveis socials, no té cap avaria, ni està saturat", sinó que està en vaga.