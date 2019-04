Vaga dels treballadors del metro de Barcelona per la gestió de l'amiant

Aquest proper dilluns 8 d'abril, treballadors del Metro de Barcelona faran vaga per discrepàncies amb TMB en la gestió de la presència d'amiant a la xarxa. Es faran aturades de quatre hores per torn.









D'aquesta manera, la Generalitat ha establert uns serveis mínims del 40% en les hores punta i del 20% a la resta, cosa que des de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) s'ha vist com insuficient per a albergar la demanda de la jornada laboral de l' dilluns.





Des de les 6.00 a les 10.00 hores del matí, els trens circularan de la següent manera: al 20% durant les 6.00 i les 6.30 hores, fins a les 9.30 hores ho faran al 40%, i de 9.30 a 10.00 hores tornaran a passar tan només el 20%.





El trànsit recuperarà la normalitat fins a la següent franja, de les 16.00 a les 20.00 hores, on els metres circularan al 40% en ser hora punta. Mentre que des de les 21.35 fins al tancament el trànsit serà del 20% novament.









La freqüència a partir de les 21.35 hores pot allargar-se fins als 65 minuts, de manera que TMB ha decidit que els trens circularan en horaris determinats, dels quals informarà al seu web.





Durant la resta d'aturades en què el metro funcionarà al 20% --entre les 6.00 i les 6.30 i ens les 9.30 i les 10.00-- els intervals de pas seran d'entre 15 i 20 minuts a les línies convencionals, i entre els 14 i els 65 minuts en les automàtiques.





MANIFESTACIÓ ALS CARRERS DE BARCELONA





A més de les aturades parcials, els treballadors han convocat per a les 16.45 hores una manifestació, que recorrerà diversos carrers de la capital catalana des de la plaça Universitat fins a la plaça Sant Jaume, en la qual s'ubica l'Ajuntament, i també la Generalitat.

Els treballadors també han convocat aturades per al dilluns 29 d'abril per la gestió de l'amiant, per la qual també van realitzar aturades parcials coincidint amb el Mobile World Congress (MWC).