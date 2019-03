Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i un grup d'experts tutelats per l'Agència de Salut Pública de Barcelona ultimen un mostreig de nous mesuraments ambientals per reconfirmar l'absència d'amiant, que inclouran 26 estacions i diversos túnels de la xarxa i es faran en tots els casos amb microscopi òptic i amb electrònic.





El conseller delegat de TMB, Enric Cañas, ha destacat en declaracions als mitjans que TMB continuarà fent mesuraments al marge d'aquest programa --acumula més de 200 que han resultat negatives--, i ha remarcat que ho faran "no perquè hi hagi una alarma, sinó per contrastar i que no hi pugui haver sospites ", amb l'objectiu de dissipar inquietuds.





Els mesuraments que realitza TMB es fan amb microscopi òptic --com marca la normativa-- i algunes es contrasten amb microscòpia electrònica, més precisa i amb més augments, mentre que les noves anàlisis es realitzaran en tots els casos en ambdues tecnologies, per a la qual que es acudirà a equips de França per l'electrònica.





Cañas ha reiterat que el programa normatiu de mesuraments de TMB és adequat i correcte, però que els experts van llançar aquesta proposta per aportar "una alta seguretat" de l'absència d'amiant, per al que es prendran mostres tant sòlides --en túnels i filtres de trens-- com ambientals, també en aquestes 26 estacions, que es seleccionarà per ser les que tinguin més risc, en no estar remodelades o en contenir elements d'amiant.





ASSEMBLEA DE TREBALLADORS





Davant la previsió que la plantilla abordi noves protestes per la gestió de l'amiant --en una assemblea aquest dijous--, Cañas ha assegurat preguntat pels mitjans que TMB està fent tots els esforços de transparència i que no poden complir exigències com retirar de forma immediata tot l'amiant: "No és possible".





TMB preveu poder acabar de retirar tot en quatre anys --- substituint els 42 trens amb amiant i eliminant o aïllant altres elements de la xarxa--, ha recordat Cañas en una sessió de treball prèvia amb altres directius de l'empresa.





Preguntat pels mitjans per la gestió anterior de l'miant han remarcat que es desconeixia fins a l'any passat que la pintura per esmorteir el soroll contenia aquest material --no ho necessita per complir el seu funció-- i tampoc es va detectar en altres elements en els que ara s'ha trobat quan es van realitzar inventaris en el passat.





22 AFECTATS I DOS EN ESTUDI





Ja en 2002 es va obrir un programa de vigilància amb 247 treballadors que podien haver estat exposats --van detectar plaques a un d'ells, amb tècniques menys exactes que les actuals--, i ara s'obren proves a 1.064 treballadors i 418 jubilats, 397 de dels quals ja han acabat el procés de revisió, amb 22 casos d'afectacions per amiant --cap greu, segons TMB--.





A part d'aquests 22 treballadors, TMB ha manté a dues persones en període d'observació en detectar possibles malalties vinculades o no a l'amiant --com càncer--, pel que estan de baixa i en observació per determinar si es tracta d'una malaltia professional.





A preguntes dels mitjans, han explicat que els 22 afectats no han canviat de lloc de treball, i han explicat que en els pròxims mesos preveuen oferir seguiments individuals per als que tinguin afectacions per ratificar que no es troben en escenaris d'exposició.





L'empresa ha posat a disposició dels treballadors que queden fora del programa de vigilància l'opció que entrin de forma voluntària en una campanya de detecció de malalties respiratòries, pel qual han passat pel moment més de 200 persones sense detectar manifestacions pel amiant.





Preguntat per l'empleat que assegura que pateix asbestosi per l'amiant, Cañas ha insistit que aquest forma part dels 22 treballadors amb manifestacions però que no els consta que pateixi aquesta malaltia, malgrat que va ser visitat ja que li van demanar que ampliés la informació si disposava d'una altra que ho confirmi.