Els treballadors del metro de Barcelona faran vaga el 8 i el 29 d'abril per l'amiant

Els treballadors del Metro han decidit aquest dijous convocar aturs de quatre hores per cadascun dels tres torns els dilluns 8 i 29 d'abril, per a protestar contra la gestió que està fent Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) de la presència d'amiant en la xarxa del suburbà, entre altres causes.









En una assemblea general celebrada en dos torns --un al matí i un altre a la tarda, perquè poguessin assistir tots els treballadors--, han votat a favor de convocar aturs en general 260 persones, s'han abstingut set treballadors, i cap ha votat en contra, han detallat fonts sindicals.





Després han triat entre dues propostes: una del comitè d'empresa per als dilluns --s'han concentrat en dos amb aturs de quatre hores per a tenir temps per a manifestar-se--, que ha guanyat amb 167 vots, i una altra proposta per l'assemblea, per a diversos divendres, amb 97 vots.