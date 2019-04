Durant 2017, a Espanya 318.442 han precisat cures pal·liatives, i, d'aquesta xifra, 129.500 requerien cures especialitzades, però, "sent optimistes", només van tenir accés 51.800 persones, afirmen des de la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives (SECPAL) i l'Associació Espanyola d'Infermeria en cures Pal·liatives (AECPAL), que denuncien amb "preocupació" l'augment de persones que segueixen sense rebre aquestes cures.









"Entenem que la lluita política ha de dirigir-se a oferir una assistència de qualitat als malalts en el final de la vida amb recursos suficients, un pressupost adequat i professionals formats", demanen, alhora que recorden que, en els últims anys, s'ha assistit a l'aprovació de diferents lleis en diverses comunitats autònomes.





A nivell nacional, s'estava elaborant una llei per a l'atenció a persones en processos de final de vida. "No sabem si aquesta llei contempla un pressupost per a la creació de recursos, ni acreditació per a metges, infermeres, psicòlegs i treballadors socials. Tampoc si està previst donar suport a les famílies", assenyalen.





Actualment, recorden, les ajudes previstes en la Llei de Dependència no arriben amb la celeritat necessària. "Tampoc es contemplen permisos remunerats (existents en altres països del nostre entorn) per tenir cura i romandre al costat dels éssers estimats que estan al final de la seva vida. Tot això ho hem exigit de forma reiterada", afegeixen.





Denuncien que en els darrers anys s'han substituït professionals "perfectament formats i implicats per altres sense formació", sense comptar amb les famílies. Malgrat denunciar en nombroses ocasions, les dues societats lamenten que els responsables d'aquestes decisions afirmin la seva "sensibilitat" amb aquest assumpte si això no hagin fet res per resoldre aquesta situació.





Des SECPAL i AECPAL incideixen en la necessitat que es creïn els recursos necessaris perquè aquestes 77.698 persones i les seves famílies que necessiten atenció al final de la vida tinguin les cures que necessiten, "els que es mereixen i als que tenen dret per viure aquest procés de final de vida amb dignitat". Per això, reclamen una llei nacional que "garanteixi l'equitat i l'atenció a aquestes persones, indistintament d'on visquin".





"Que contempli un pressupost econòmic per a la creació de recursos. Que acrediti als professionals perquè siguin els més preparats que tinguin cura dels casos més difícils. Que ho facin de forma precoç, no només en els últims dies o setmanes. Que faciliti a les famílies la cura dels seus éssers estimats", reiteren.





En la seva opinió, conclouen, "és hora de demostrar veritable sensibilitat cap a aquestes persones que, any rere any, se segueixen oblidant perquè realment puguin rebre una atenció de qualitat i amb calidesa al final de les seves vides. Està a les seves mans".