El Reial Madrid es classifica per a la seva tercera Final Four consecutiva

El Reial Madrid ha segellat aquest dimarts la classificació per a la Final Four de Vitòria, la tercera consecutiva, en sentenciar (3-0) al mític OAKA el play-off davant del Panathinaikos amb una victòria treballada en el tercer partit (82-89), un resultat que permetrà al vigent campió defensar el seu títol a la capital basca.









Després de les victòries dels dos primers duels al WiZink Center (75-72 i 78-63), el quadre madridista ha tancat una eliminatòria més còmoda del que s'esperava emparat una vegada més per un superb Facundo Campazzo, que ha acabat amb un doble doble de 16 punts i 10 assistències -per 29 de valoració- i que s'ha erigit com el gran protagonista del seu equip en la sèrie.





Tot això en un partit en el qual cinc jugadors del quadre madrileny han acabat amb dobles dígits, amb 16 punts més de l'escorta mallorquí Rudy Fernández, 14 d'Anthony Randolph, 13 de Jeffery Taylor i 12 de Gustavo Ayón que han portat els madridistes a la final.