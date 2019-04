El secretari general de Podem i candidat de Unides Podem a la Presidència del Govern, Pablo Iglesias, ha demanat aquest dimecres a Barcelona el vot als que es van decantar en altres eleccions pel PSC, per la CUP o per ERC perquè ha assegurat que la candidatura d'en Comú Podem i Unides Podem garanteix que la via per solucionar el conflicte a Catalunya sigui "el diàleg i la negociació" enfront de "la presó i els jutges".





Durant el míting central de campanya a Catalunya, que s'ha celebrat a la Plaça Can Fabra, a Sant Andreu (Barcelona), el líder morat ha ressaltat que cal democratitzar l'Estat i "dialogar, dialogar i dialogar", fent que "totes les propostes estiguin a la taula". "El conflicte a Catalunya no se soluciona ni amb presó ni amb jutges, sinó negociant i fent política", ha ressaltat.





Al costat de Iglesias, han participat en el míting l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la candidata d'Unides Podem al Parlament Europeu, Maria Eugenia Rodríguez Palop, la candidata d'En Comú Podem al Congrés per Barcelona, Aina Vidal, o el candidat d'En Comú Podem al Congrés per Barcelona, Gerardo Pisarello.