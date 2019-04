Iglesias es veu cinc o sis anys més en política i després vol tornar a exercir de professor

El secretari general de Podem i candidat d'Unides Podem a la Presidència del Govern, Pablo Iglesias, ha assenyalat aquest dimecres que després de cinc anys dedicant-se a la política, veu la seva tasca temporal i creu que després de cinc o sis anys finalitzarà la seva carrera política per tornar a l'ensenyament.









En una entrevista gravada altre dia i emesa avui a Antena 3, en un to més informal de l'habitual, Iglesias, que ha comentat que si prendria un cafè amb el líder de Vox, Santiago Abascal, ha apuntat que i troba a faltar agafar la seva moto i apropar-se a carrer Argumosa a prendre una cervesa. Pel seu càrrec, i en haver de portar escorta, assenyala que aquestes coses ja no les pot fer, però ha indicat que "per sort" el seu pas per la política és "temporal i acabarà".





"Segueixo pensant que és temporal, fa cinc anys, cinc més, sis més, no pot durar molt més una carrera política al meu entendre", ha afegit, per assenyalar que en cas contrari es converteix en una professió. Així, ha indicat que ell és professor i que li agradaria tornar a la classe.





Sobre el panorama polític que s'obrirà al Congrés dels Diputats després de les generals del 28 d'abril, en què és possible que entrin com a diputats toreros o militars, Iglesias s'ha mostrat convençut que serà "entretingut" i ha recordat que quan Podem va irrompre el 2015, el Parlament "va començar a assemblar-se més a Espanya".





En aquest sentit, ha afegit que és bo que entri gent que procedeix de la societat civil, i ha apuntat que el fet que entrin toreros en l'hemicicle pot possibilitar per exemple un debat sobre la tauromàquia en el qual Unides Podem pugui proposar que es voti sobre el futur de les corrides.





"Votem sobre això, estem en contra del maltractament animal, no ens agrada, però debatem i que els espanyols decideixin si volen maltractament o no", ha postil·lat.





Després de ser preguntat si en aquestes eleccions generals seva candidatura està a temps encara de llançar un triple, fent un símil entre la campanya i un partit de bàsquet, Iglesias ha considerat que després de llençar "triples bé, et van defensant millor", però s'ha mostrat segur que "ficaran uns quants". Així, ha recomanat als seus adversaris polítics no confiar-se perquè hi ha un alt nombre d'indecisos i des d'Unides Podem llançaran triples que volen fer entrar.





VIDA PERSONAL





Durant l'entrevista, Iglesias ha parlat dels seus fills, que s'aixeca a les 5.30 hores per poder treballar i llegir, ha explicat que necessita dos cafès a més del del matí, i que si bé durant molts anys no es va plantejar tenir descendència, "aquesta idea va anar creixent" i ara li atabala que, quan els seus fills siguin adolescents, ell no tingui ja una edat per poder anar-se'n de canyes amb ells com un amic.





A més, ha confessat que no li importaria que els seus fills acabessin sent de dretes, i que el que li faria feliç és "que fossin lliures, que siguin bona gent, d'esquerres o no". "M'agradaria tenir una relació amb ells com la que tinc amb els meus pares", ha postil·lat.