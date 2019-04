Garzón creu que si PSOE i Cs sumen "tindran pressions" per pactar

El coordinador federal d'IU i cap de llista d'Unides Podem al Congrés per Màlaga, Alberto Garzón, s'ha mostrat convençut aquest dimecres que el president del Govern i candidat a la reelecció pel PSOE, Pedro Sánchez, "en absolut", ha descartat un pacte amb Ciutadans (Cs) i si les dues formacions sumen majoria absoluta després de les eleccions de diumenge, tindran "pressions" tant internes com de poders econòmics perquè pactin.









En declaracions a Canal Sur Radio (CSR), Garzón s'ha referit al debat electoral celebrat ahir a Atresmedia, en què el candidat de Unides Podem a la Presidència, Pablo Iglesias, l'"únic que no vestia vestit i corbata", va resultar ser "el més elegant".





En la seva opinió, semblava que hi havia una estratègia premeditada de la resta de candidats i, especialment del de Ciutadans, Albert Rivera, per "interrompre" contínuament la intervenció de l'altre, "no per confrontació política, sinó més aviat per estètica, i això va poder cansar a molta gent".





Per Garzón, Iglesias va estar "molt bé" i va saber aprofitar el seu temps per explicar les propostes polítiques de Unides Podem i fins i tot va arribar a evitar en gran mesura la "confrontació" entre d'altres candidats, cridant l'atenció en alguns excessos.





Segons Garzón, en el debat es va poder veure que Pedro Sánchez, en absolut, té descartat un pacte amb Ciutadans, perquè "va deixar la porta oberta". En la seva opinió, si les dues formacions sumessin, Sánchez i Rivera tindrien "pressions molt fortes" dins dels seus partits i de grans empreses d'aquest país perquè hi hagués un acord i que Unides Podem no tingués cap influència ni capacitat de govern.