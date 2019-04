El coordinador federal d'IU i candidat número u de Unides Podem al Congrés per Màlaga, Alberto Garzón, ha fet una crida massiva per a aquestes eleccions generals del 28 d'abril per així "poder acabar amb les desigualtats socials" i ha advertit dels "retallades", que perjudiquen, sobretot, a les dones. Per això, ha dit que "les retallades en el públic són retallades masclistes" i ha deixat clar que "l'única garantia de defensa dels serveis públics som nosaltres".









Garzón, en un acte a la Universitat de Màlaga davant més de 400 persones i juntament amb el candidat de Unides Podem a la Presidència i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha dit que "quan veiem a les dretes en aquest país, que retallen, fer el que fan a Andalusia cal deixar-ho clar: formen part del mateix projecte polític de saqueig".





"Quan es privatitza la sanitat és una forma de transferir diners del públic al privat", ha posat com a exemple, al·ludint, a més, a les pensions o la pujada dels preus de les escoles infantils, que "perjudica més a les famílies treballadores i sobretot a les dones, per això la dreta en la pràctica, no només en el seu discurs, també és masclista".





Així, ha demanat mobilització en aquesta campanya "atípica", en què "hi ha molts partits competint pels escons de tota la vida, però una competició molt més ferotge; on un grapat de vots marcaran la diferència". A més, ha dit que encara moltes persones no tenen decidit el seu vot i altres creuen que "no val la pena anar a votar", demanant, per tant, canviar això, reivindicant-se com l'únic partit que defensarà els serveis públics.





Ha afegit que "hi ha molta gent amb por de l'extrema dreta però la por no pot paralitzar, sinó fer actuar", i també ha deixat clar que "hi ha gent que creu que votar el PSOE frena l'extrema dreta, i no, es poden trobar que és fer a Albert Rivera ministre de Treball".





"El PSOE està sotmès pressions del poder econòmic descomunals perquè si ha de pivotar sobre esquerra o dreta pivot a la dreta", ha advertit, deixant clar que "diem les coses clares i això molesta al poder --econòmic--".





Així, ha demanat una mobilització massiva: "Aquest és el veritable missatge, necessitem la vostra ajuda, els que estem aquí no podrem fer-ho sols", assegurant que es pot "canviar" aquest país "i és millor per a la gent treballadora que hagi més diputats de Unides Podem.





"Això és una disputa sobre la renda, la riquesa i el poder, que és el que va a poder transformar el país, i no és de gestionar les misèries, això és sobre transformar l'estructura de poder i llevar el poder als que es han enriquit durant dècades per donar-les famílies espanyoles", ha emfatitzat Garzón.





"NO VEURE NORMAL EL QUE NO HAURIA SER-HO"





"La crisi ha fomentat les desigualtats de classe", ha lamentat, deixant clar que "ara tenim l'oportunitat en aquests anys darrers i potser per un temps més allargat, de canviar això, donar-li la volta, no permetre que es converteixi en normal el que no hauria de ser-ho".





De la mateixa manera, ha instat a "canviar-lo" perquè són les terceres eleccions en menys de quatre anys i el país està sotmès a "tensions, a una batalla política per definir l'Espanya del futur" per a les pròximes generacions, ha agregat.





Ha dit que el que es disputa és veure què Espanya haurà d'aquí a 20 anys i "no es fa en un mes, necessita d'un procés llarg". És més, ha afegit que "aquestes múltiples eleccions són batalles dins d'aquest enorme procés de reconfiguració de país".





Garzón ha lamentat que s'hagi "normalitzat la precarietat". "S'està normalitzant un fet anormal, que la gent visqui dia a dia gràcies als capricis d'un cap o dels criteris del mercat", ha advertit, assegurant que "això és el que estem lluitant i lluitant contra això".





"Els drets d'avui són les lluites d'ahir", ha tornat a repetir, assegurant que "els drets no van caure del cel, van ser lluites, conquestes i processos sacrificats davant de poders establerts".





"HI HA ALTERNATIVES"





"Aquesta situacions estan agreujades perquè en gran mesura es normalitza l'estat present, sense entendre que podem canviar-ho i aquest és el missatge: Hi ha alternativa a tot això", deixant clar que "només és possible enfrontant-se al poder econòmic".





Ha al·ludit a l'habitatge i a la negociació amb el PSOE per un límit en el lloguer: "Van dir que fins aquí no podia arribar perquè mai es toca l'estructura de poder". Segons el parer de Garzón,

"Fer això significava acabar amb el negoci de 'chiriguitos' dels bancs, dels fons voltors i de tots els sectors que manejaven mercat immobiliari per al seu benefici" convertint-lo així "en una mercaderia i no en un dret".





Ha dit que el 50 per cent de les llars d'Andalusia no poden fer front a les despeses: "La gent viu al límit i tampoc poden dedicar una setmana de vacances", de manera que "estem parlant d'enormes desigualtats quan ho contrastem amb els mateixos responsables de la crisi".





Així, ha posat com a exemple a Francisco González, del BBVA, o Ana Patricia Botín, de Santander, que "cobra 29.000 euros al dia". "Quan això passa i dóna lliçons a la societat es produeix un contrast que s'ha accentuat", recordant que en els últims deu anys la mitjana dels salaris "han pujat 0,8 per cent i els beneficis empresarials un 64 per cent". "Aquest és el poder constituït que està alarmat davant la possibilitat que nosaltres tinguem poder o influència de poder".