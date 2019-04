Estats Units creu que governaran PSOE i Podemos

El major banc d'Estats Units, JP Morgan, considera que el PSOE guanyarà les eleccions generals del 28 d'abril i probablement haurà de governar amb Unides Podem, segons les seves dades internes.









El banc dóna un 50 per cent a un acord entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias i diu que el PSOE "gràcies al seu gran lideratge en termes d'escons, probablement serà la pedra angular de qualsevol futura coalició governamental".





Menys probable li sembla al banc una coalició entre PSOE i Ciutadans, que considera que té un 30 per cent de possibilitats. Atorga un 10 per cent a una coalició de dretes formada per PP, Cs i Vox.





JP Morgan assenyala que un govern liderat pel PSOE prioritzarà la despesa social compensat amb una major tributació, però no posarà en perill la cotització del deute públic perquè serà conscient de les pressions del mercat.





"Esperaríem veure un impacte negatiu en el fort momentum macroeconòmic actual, començant amb un efecte advers en el sentiment empresarial. No obstant això, mantenim la nostra opinió que no hi hauria risc sistèmic significatiu, perquè el PSOE es manté fermament a favor de la Unió Europea i el component populista de Podem quedaria contingut ", afegeix.





La banca nord-americana subratlla que un govern d'aquestes dues formacions amb el suport dels nacionalistes "seria molt inestable i probablement es trobaria en grans dificultats" a causa de l'aspiració sobiranista de realitzar un referèndum d'autodeterminació.