La nova vacuna contra la malària, desenvolupada per la companyia farmacèutica GSK i que aquest dimarts es va posar en marxa a Malawi, "podria disminuir els casos entre un 30 i un 50 per cent", segons el coordinador de la línia d'investigació de malària del Institut de Salut Global (ISGlobal), Quique Bassat.









"És una vacuna subòptima, no és perfecta, però pot ser un avanç en salut pública gegantí. Hem de ser molt curosos amb el seu ús pel seu cost-benefici, i tampoc és la 'bala màgica' que acabarà amb la malària, però ahir va ser un dia històric", ha assegurat Bassat des de Moçambic a través d'una videoconferència en l'acte 'Missió Malària', organitzat per GSK aquest dimecres per detallar els detalls d'aquesta nova immunització, que s'ha llançat coordinadament amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS) tot just dos dies abans del Dia Mundial de la malaltia, que se celebra aquest dijous.





La vacuna, que està actualment en fase d'implementació, ha demostrat la seva eficàcia en assaigs clínics, després d'haver rebut aprovació per part de tres països africans escollits per l'OMS (Kenya, Ghana i Malawi), on la malària és endèmica, per a la seva avaluació en entorn clínics reals. La previsió és que 360.000 nens rebran la vacuna en aquests països per avaluar el seu impacte contra la malaltia.





La seva implementació en aquests països africans busca "saber quin és el seu comportament en condicions reals on la malària és endèmica", ha explicat el director de Biologia de la Global Health Discovery Incubator de GSK, Javier Daina, que ha avançat que el cost del desenvolupament de la vacuna per a la companyia ha estat de 100 milions de dòlars (89 milions d'euros).





Després de 30 anys de fabricació, aquesta vacuna és la primera i, fins ara, l'única que ha demostrat que pot reduir significativament la malària en els nens. A més, també és la primera vacuna desenvolupada contra un paràsit. En els assaigs clínics es va observar que prevé aproximadament 4 de cada 10 casos de malària, inclosos 3 de cada 10 casos de malària greu potencialment mortal.





De moment, només està dirigit a edats infantils en països endèmics, i no a viatgers internacionals, ja que encara no s'ha demostrat la seva eficàcia en estudis científics, segons el cap de la Unitat de Referència Nacional per Malalties Tropicals de l'Hospital Universitari Ramón i Cajal, Rogelio López Vélez.





VACUNES, MOSQUITERES, PROFILAXI...





Tot i la importància de les vacunes, aquests experts han ressaltat la necessitat de seguir combatent la malària "des de tots els fronts", és a dir, combinar la vacuna amb altres estratègies com, entre altres, els nous fàrmacs, "mesures barrera (repel·lent de mosquits i mosquiteres); quimioprofilaxi abans, durant i després del viatge "i major finançament.





Entre aquests nous fàrmacs, l'any passat l'Agència d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les sigles en anglès) va aprovar la tafenoquina per a la cura radical de la malària ocasionada per 'Plasmodium vivax'. La tafenoquina és el primer medicament nou que s'ha aprovat en els últims 60 anys, i és eficaç per eliminar els hipnozoïts hepàtics. Aquests hipnozoïts (o formes dorments) són els responsables de les recidives de malària que ocorren després de setmanes o mesos en persones que han estat infectades pel paràsit 'P. vivax', fins i tot si han estat tractades per curar la malaltia.





"NO ABAIXAR LA GUÀRDIA"





"Tenim importants eines de diagnòstic, control, tractament i eliminació del vector. La vacuna és una eina més. Cal seguir mantenint l'aportació econòmica i no baixar la guàrdia perquè, si no, no es va a aconseguir eradicar la malària, una cosa que està recollit en els objectius de l'OMS", ha argumentat el director del Centre Nacional de Medicina Tropical de l'Institut de Salut Carlos III, Agustín Benito Llanes.





Les dades de l'últim informe sobre la malària de l'OMS llancen resultats agredolços. Des de 2010, el nombre de casos de la malaltia a tot el món ha anat descendint progressivament fins a reduir de 239 a 219 milions a l'any en 2017.





No obstant això, en l'últim informe anual de l'OMS s'aprecia un augment de dos milions de casos en l'últim any. Segons l'OMS, la malària causa 435.000 morts anuals. El 60 per cent afecten nens menors de cinc anys que resideixen majoritàriament a l'Àfrica subsahariana.





Respecte a la situació de la malària a Espanya, el nombre de casos importats s'ha duplicat des de 2010, passant de 351 el 2010 a 755 el 2016. "El 85 per cent d'aquests casos són viatgers no turistes, és a dir, migrants nouvinguts al nostre país o ja establerts aquí i que viatgen als seus països d'origen. Aquests són els viatgers de màxim risc, perquè passen períodes llargs de temps amb la seva família a zones rurals de risc, viatgen sense profilaxi i amb nens menors de cinc anys que, al seu torn, no tenen la immunitat dels seus pares", ha indicat Rogelio López.