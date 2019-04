Un tribunal brasiler condemna el Santander a pagar bonus endarrerits a 8.000 antics empleats des de 1996

En els últims temps, el Banc Santander no ha tingut un respir als tribunals. Si els 'pufos' per la compra del Banc Popular encara cuegen, els problemes per a l'entitat financera segueixen ara fins i tot amb un oceà pel mig.





El banc ha estat condemnat pel Tribunal Suprem del Brasil a abonar bonus pendents des de 1996 als 8.000 empleats de l'antic Banespa, un banc carioca que va ser adquirit pel Santander en l'any 2000 i que constitueix la base de la seva filial en aquest país.













El desenllaç desfavorable per a l'entitat, que ja ha anunciat que presentarà una acció rescissòria i/o un recurs d'apel·lació final contra la condemna, arriba després d'un plet que ha durat gairebé vint anys. El 1998, l'Associació de Jubilats de Banespa (Afabesp), va presentar un litigi pels pagaments pendents d'aquests extra que, vint anys més tard, ha estat favorable als seus interessos.





La decisió del Suprem del Brasil no defineix una quantitat específica a pagar pel banc, sinó que això es determinarà una vegada que s'emeti una decisió final i el procés d'execució hagi començat. Els afectats eleven la factura fins als 1.000 milions o fins i tot més, tot i que el banc la redueix a 150 milions.





No obstant això, els propis serveis jurídics de l'entitat no auguren molta sort a aquest recurs. Segons indica la documentació remesa a la CNMV per Santander, els assessors legals del banc han classificat el risc de pèrdua com "possible".





NOU REVÉS PER AL SANTANDER





En el fullet del Santander remès al controlador, s'indica que les compensacions a empleats al Brasil no s'inclouen en les xifres de risc operacional, en ser considerades com a part del cost de personal de l'entitat des d'un punt de vista de gestió, existint un seguiment continu dels nivells de despesa i de les mesures dissenyades per a la disminució dels mateixos en els òrgans de govern del grup.





Durant l'exercici 2018, les pèrdues de risc operacional més rellevants de l'entitat per tipologia i geografia van correspondre a les causes judicials al Brasil.





No obstant això, entre els bretes que afronta l'entitat i que també comunica en el plec hi ha el Brexit --el Santander està molt exposat al Regne Unit, on acumula un negoci fins i tot més important que a Espanya-- i els litigis derivats després de l'adquisició del Banc Popular .





En resum, el banc d'Ana Botín seguirà afrontant al llarg de 2019 un conjunt de problemes judicials que poden perjudicar la seva posició en el mercat financer en un context de desacceleració europea per la qual els bancs ja estan dissenyant estratègies de control de danys.