El Centre de Reclamacions per Clàusules Sòl del grup Santander va rebre al llarg de 2018 un total de 10.451 reclamacions procedents de clients de Banc Popular, per les quals l'entitat va tornar 119 milions d'euros el passat exercici als usuaris del banc integrat, segons consta en l'informe financer anual remès a la CNMV.





Les clàusules sòl són un dels principals litigis de naturalesa legal als quals s'enfronta Santander des de l'adquisició de Banco Popular al juny de 2017, ja que en informes previs ni tan sols feia referència a aquesta contingència.





Després dels pronunciaments del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Suprem d'Espanya i l'establiment del procediment extrajudicial pel Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, Banc Popular va estimar que el risc màxim associat a les clàusules sòl que aplica en els seus contractes amb consumidors, emprant l'escenari més sever, ascendiria a 900 milions d'euros.





El grup Santander ha 357 milions d'euros a clients amb clàusules sòl en els seus contractes des que va adquirir Banco Popular, dels quals 238 milions es van utilitzar en 2017 i 119 milions d'euros en 2018. El 31 de desembre de 2018, l'import de les provisions del grup en relació amb aquesta matèria ascendia a 104 milions d'euros.





POPULAR AGLUTINA EL 30% DE LA RESTA DE RECLAMACIONS A SANTANDER





Al marge de les reclamacions per clàusules sòl, el Servei de Reclamacions i Atenció al Client de Santander va admetre a tràmit un total de 87.786 reclamacions al llarg de l'exercici 2018, de les que 26.387 procedien de Banc Popular, el 30%.





Aquesta xifra s'eleva al 33% si es tenen en compte també les reclamacions no admeses a tràmit, un total de 15.574, de les quals més de la meitat corresponien a la xarxa de Popular.





COMPENSACIÓ ALS ACCIONISTES DE POPULAR





Per si fos poc, després de l'adquisició del banc "s'han presentat i poden presentar-se" recursos per part de diversos inversors contra la decisió de la Junta Única de Resolució (JUR), contra la decisió del FROB, contra Banco Popular i contra Banco Santander. Així mateix, hi ha investigacions penals en curs liderades per l'Audiència Nacional en relació amb Banco Popular, no amb el procés d'adquisició.





Banco Santander ha reconegut que actualment és impredictible el nombre de demandes i reclamacions addicionals que podrien presentar-se pels antics accionistes, així com les seves implicacions econòmiques.





De moment, els comptes de 2018 recullen un cost estimat de 680 milions d'euros per potencials compensacions als accionistes de Popular, sense modificacions respecte al que preveu quan Santander va adquirir l'entitat, dels quals 535 milions es van aplicar a l'acció de fidelització.





ALTRES LITIGIS





A més dels relacionats amb Banco Popular, Santander s'enfronta a altres litigis de naturalesa legal que recull en el seu informe, com les reclamacions associades a la venda d'assegurances de protecció de pagaments o PPI per Santander UK als seus clients, el conflicte amb origen en equity swaps contractats per Gaesco (actualment Delforca) sobre accions de Colonial, la reclamació de l'associació de jubilats de Banespa sol·licitant el pagament d'una gratificació semestral, demandes per modificacions legislatives i la seva aplicació als dipòsits bancaris o les multes de la Comissió Nacional de els Mercats i la Competència (CNMC).





Així mateix, la Fiscalia de Colònia (Alemanya) ha obert una investigació al banc i altres entitats del grup al Regne Unit en relació amb un tipus particular d'operacions vinculades a dividends ('cum-ex transactions') que podria implicar sancions econòmiques. Hi ha també una altra investigació sobre la titulització de préstecs per a automòbils i pràctiques creditícies responsables i Santander Securities ha rebut 589 demandes d'arbitratge de Financial Industry Regulatory Authorithy relacionats amb la comercialització de bons i fons tancats a Puerto Rico.