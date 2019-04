El president del Govern espanyol i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, ha ofert aquest dimecres a Gijón el seu míting més multitudinari fins a la data en el que va de campanya, reunint a 3.500 persones, segons la xifra oficial oferta pels organitzadors.









"Em sento orgullós de ser espanyol. Que ho escoltin ben alt!", ha clamat a l'abarrotat pavelló del Palau de Congressos del Recinte Firal de la ciutat, on l'han rebut entre crits d'ànim i aplaudiments.





Telonejat per la número dos del seu partit, Adriana Lastra, el candidat del PSOE a la Presidència del Principat d'Astúries, Adrián Barbón, i la candidata a l'alcaldia de Gijón, Ana González, Sánchez ha rebatut els arguments de les formacions de dreta quan esgrimeixen que diumenge el que està en joc és si "Espanya si o no".





"Nosaltres el que diem és Espanya sí o sí, sempre sí, però una Espanya en la qual capiguem tots, no només els que es van convocar a Colón", una Espanya orgullosa d'haver reconegut des de fa anys el matrimoni entre persones del mateix sexe, un dret que amb l'arribada de la ultradreta es torna a posar en qüestió, ha alertat.





Sánchez ha compartit amb l'audiència la seva percepció que el PSOE està "tocant amb la punta dels dits" ser primera força política en unes generals per primera vegada en 11 anys. "Però no n'hi ha prou amb guanyar, hem de guanyar i governar i per això necessitem una majoria parlamentària àmplia", ha advertit. Per això ha demanat prudència, perquè ningú faci "castells en l'aire" ja que si sumen les tres dretes, governaran i el PSOE no tindrà res a fer.





Per aconseguir l'objectiu de governar, ha demanat una "enorme mobilització" el 28 d'abril per "fer una moció de censura social" que posi fi a la crispació en la política, a la confrontació territorial, a la desigualtat i a la corrupció. I per oferir a Espanya l'estabilitat que es necessita per emprendre les transformacions necessàries.





"Estem molt a prop d'aconseguir-ho, però hi ha el risc real que la dreta i els seus tres sigles sumin", ha advertit perquè ningú es confiï.





NO ÉS NO A L'INDEPENDENTISME





Com ve fent en la majoria dels seus mítings, Sánchez s'ha acurat a deixar clar davant la seva audiència que les dretes menteixen quan l'acusen d'haver-se venut a l'independentisme, de tenir pactat un referèndum d'independència o d'estar disposat a vendre Espanya a trossos.





"Quan dic no és no. No hi haurà referèndum ni independència. Que deixin de mentir. Els uns i els altres (independentistes i partits de dreta) saben que la independència no es produirà", ha assenyalat, tot i que ha defensat que " Espanya és gran quan es reconeix en la seva diversitat".





També la igualtat entre espanyols es garanteix amb un Estat fort de les autonomies, ha subratllat en contraposició amb un dels arguments més explotats pel líder de Ciutadans, Albert Rivera, que creu que la forta descentralització de l'Estat espanyol ha originat situacions de desigualtat entre espanyols segons el territori en el qual visquin.





Del partit 'taronja' Sánchez ha criticat que tinguin "més opinions que dies té l'any", encara que també s'ha centrat en censurar les polèmiques declaracions del fitxatge econòmic del PP, Daniel Lacalle, defensant que el debat al voltant de les pensions no és quant es revaloren sinó quant es retallen. El PSOE en canvi defensa unes pensions dignes i blindar el seu caràcter públic en una reforma de la Constitució.





Sánchez continuarà matí fent campanya a Alcalá la Real (Jaén), Granada i Barcelona, abans de tancar el divendres a Toledo, Madrid i València.