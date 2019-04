Sánchez alerta del "perill real" que les tres dretes sumin

El president del Govern, Pedro Sánchez, es veu com "guanyador" en el segon i últim debat electoral de la campanya a les eleccions generals del 28 d'abril, a les que veu al seu partit, el PSOE, "molt a prop" de tornar a guanyar-les per primera vegada en 11 anys. No obstant això, ha alertat també del "perill real" que "sumin les tres dretes" de PP, Ciutadans i Vox.









En una breu declaració davant els militants congregats a la seu del PSOE a Ferraz, des d'on han seguit el debat a Atresmedia, Sánchez ha demanat "mobilització" als votants "d'esquerra", als "progressistes" i als quals, sense identificar-se amb cap d'aquestes dues etiquetes, volen que el país progressi.





Com ve reiterant al llarg d'aquesta campanya, Sánchez ha presentat el PSOE com l'"únic" partit capaç de que les tres dretes no sumin, pel que ha demanat concentrar el vot al voltant de les sigles socialistes.





"El 29 abril parlarem (de pactes) però primer cal guanyar les eleccions i bé el proper 28 d'abril", ha assenyalat confiant en poder ser capaç, a partir de diumenge, de "començar a dibuixar un somriure" a la gent que només vol veure el seu país avançar.