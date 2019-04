Rull a la dreta: "No renunciarem a l'1-O, no demanarem perdó"

El cap de llista de JxCat per Tarragona, l'exconseller Josep Rull, ha estat contundent aquest diumenge mitjançant una videoconferència des de Soto del Real afirmant que no demanaran perdó per l'1 d'octubre.









"Ens dirigim a Pedro Sánchez, a Pablo Casado i a Albert Rivera, per dir-los clara i solemnement: 'No renunciarem a l'1-O, no demanarem perdó per l'1-O! Perquè és patrimoni del poble català", ha exclamat en un míting a Reus, on ha intervingut a través de videoconferència des de Soto del Real.





Rull, ha afirmat que el que ha passat en l'1-O és una "expressió de civisme i coratge per part d'una societat avançada, madura i un alt sentiment de comunitat", declarant la data com a patrimoni d'aquells que van votar sí, no i de els que no van votar.





En aquestes eleccions, al seu parer, està en joc la determinació del poble català en benefici de la prosperitat, la democràcia i la llibertat, i són "un dilema entre el 155 i l'1-O.





Així, ha advertit que si els que van avalar l'aplicació del 155 a Catalunya guanyen les eleccions es traslladarà un missatge al món que "el que va passar l'1-O simplement era una cosa esporàdica, i no ho és, no és fugaç".









També ha assegurat que va decidir fer un pas endavant i encapçalar la llista de JxCat per Tarragona donada la situació actual, i ha deixat clar que vol ocupar "un escó de Tarragona i per Tarragona, un escó del territori i per al territori".