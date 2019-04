Junqueras demana la victòria republicana per "ser lliures" i sortir de la presó

Oriol Junqueras ha tornat a participar en un míting, on ha demanat el vot per als seus assegurant que una victòria republicana els ajudarà a sortir de la presó.









"Guanyem les eleccions. Ens heu de fer lliures amb els vostres vots ".





El líder d'ERC i candidat a les generals ha participat en un míting a la plaça Mossèn Joan Batalla de Cambrils, a Tarragona, on ha intervingut amb videoconferència des de la presó Soto del Real de Madrid.





Junqueras ha reivindicat els 88 anys de trajectòria del seu partit en defensa de la independència de Catalunya, i ha assegurat que és la formació que "més repressió" ha patit, des de Lluís Companys a la situació actual de presó de els presos sobiranistes, ha defensat.





Raül Romeva, per la seva banda, ha situat la independència com un projecte per a tots els catalans, sense tenir en compte el seu origen, llengua o ideologia, i ha assegurat que ell així ho seguirà defensant: "Mai, mai, mai, ni presos ni exiliats ens hem rendit ni ens rendirem ", ha comentat.