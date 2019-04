ERC reivindica a Junqueras, el "gegant immens", en el seu debut en campanya

El president del Parlament, Roger Torrent, i el número dos d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, han reivindicat la figura d'Oriol Junqueras, després que divendres participés per primera vegada en campanya.









"Ahir vam veure un gegant immens", ha resumit Torrent en un acte a Figueres, on ha demanat el vot per al seu partit per poder defensar la figura d'una persona que està a la presó de manera "injusta".





També ha tingut torn de paraula Gabriel Rufián, que ha coincidit amb Torrent en afirmar que "vam veure un gegant tan gran que no cap en totes les seves presons per molt grans que siguin".





"El volien callat, derrotat i submís però, ¿A algú li va semblar que estigués callat, submís i derrotat" ?, va preguntar Torrent, ja que Junqueras va participar en una roda de premsa de campanya després de rebre el permís de la Junta Electoral Central (JEC ).





A més, aquest diumenge, tornarà a intervenir en la campanya d'ERC, en un acte a Tarragona, on intervindrà Raül Romeva, i es farà una connexió en què apareixerà Oriol Junqueras.





EL PENSAMENT CONTINUA SENT EL MATEIX





A l'acte també ha intervingut Montse Bassa, candidata d'ERC Girona i germana de l'empresonada Dolors Bassa, afirmant que el pensament dels presos és el mateix i que no ha canviat "ni un mil·límetre".





No s'han mogut ni un mil·límetre del seu pensament des que hi són tancats. La seva ideologia segueix intacta i així ho va dir ahir molt clarament Oriol Junqueras. Continuen defensant exactament els mateix que han defensat sempre ", ha concretat.