Otegi i Rovira tanquen a Ginebra l'aliança de Bildu i ERC en contra del "autoritarisme"

El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, es van reunir aquest passat divendres a Ginebra (Suïssa) per "construir complicitat" entre els seus formacions polítiques per tal de tirar endavant "una unitat d'acció "enfront del" autoritarisme "a l'Estat espanyol.









L'objectiu de tots dos partits és signar l'acord estratègic per actuar de manera coordinada en les Corts Generals després de les eleccions del 28-A, on pretenen pressionar sobre qüestions com la "autodeterminació" i la "llibertat de presos".





La trobada va comptar amb la presència dels caps de llista de Bildu per Guipúscoa i Navarra, Mertxe Aizpurua i Bel Pozueta, i els integrants d'ERC Marta Vilalta i el fins ara diputat Joan Tardà.





Otegi va voler remarcar que la reunió es va realitzar a Ginebra perquè "la secretària general d'ERC està exiliada a Espanya", ja que Rovira viu a Suïssa des de març de 2018.





AUTODETERMINACIÓ I LLIBERTAT DELS PRESOS





El líder radical basc ha assegurat que defensaran a Madrid i Brussel·les el "programa de mínims" assolit entre les dues formacions i ha pronosticat que "seran determinants a l'Estat espanyol" després de les eleccions. "Serem molts i creiem que estem construint un repte, una aliança àmplia, que respon a les necessitats històriques de la gent, a les necessitats històriques de les nostres respectives nacions", ha assenyalat.





Otegi va recordar que EH Bildu i ERC han conformat per a les europees -juntament amb BNG- i per a les eleccions generals "una unitat d'acció". D'aquesta manera ha apuntat que comparteixen un programa que inclou diferents punts, com "l'autodeterminació, la llibertat dels presos, les polítiques públiques de progrés, que posin a la gent en l'eix de les polítiques públiques, i les repúbliques".





"Els reptes són clars: plantar cara a l'autoritarisme, a les dretes, construir dinàmiques que permetin la llibertat de tots els presos polítics, defensar el dret a la lliure determinació, i defensar polítiques públiques que posin a la gent en l'interès d'aquestes polítiques públiques, i no al servei dels interessos econòmics ", va afegir.