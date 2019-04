El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Casado, ha afirmat que si guanya les eleccions generals i governes les presons estaran "gestionades per l'Estat", de manera que no recaurà en els governs autonòmics com succeeix ara només amb Catalunya tot i que és el que vol també el Govern basc. Segons ha dit, "ja està bé de mercadejar" transferències a canvi de suports al Congrés.









"Que li quedi clar a Bildu, el PNB i el PSOE. Quan jo sigui president del Govern, les presons seran gestionades per l'Estat. Ni Catalunya, ni Navarra ni País Basc. Competència nacional en igualtat i dignitat per als funcionaris de presons" , ha proclamat en un acte a Tenerife, acompanyat del candidat del PP a la Presidència de les illes, Asier Antona.





Casado ha afirmat que "ja està bé de mercadejar els decrets per escons" i "els indults per vots", en al·lusió a la possibilitat d'aplicar la mesura de gràcia als líders del Procés. Això sí, ha dit que "ja el súmmum és mercadejar transferències amb el PNB a canvi de treure la Guàrdia Civil de Navarra i a canvi de cedir les presons al País Basc".





"Això no es tolerarà. Jo no vull veure com a Catalunya presons a la carta per als colpistes --en al·lusió a la presó de Lledoners-- i ja el súmmum seria veure al País Basc presons a la carta per als etarres. això amb el PP no passarà, una mica de respecte a les víctimes del terrorisme ", ha declarat, recollint un aplaudiment del seu auditori.





No obstant, ha dit que els socialistes han de "acontentar" als seus socis i per això quan els constitucionalistes de PP, Cs i Vox "pateixen escraches i intimidacions, ells callen". "Com a molt posen un tuit", ha afirmat, per criticar el silenci dels ministres de Pedro Sánchez després dels últims incidents i aldarulls al País Basc i Catalunya.





SUPORT ALS FUNCIONARIS DE PRESONS





Després d'expressar el seu suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, com ha fet aquest matí a Las Palmas, ha tingut també paraules de suport per als funcionaris de presons. De fet, ha ressaltat que al programa electoral del PP defensen que siguin "autoritat per no patir agressions".





De la mateixa manera, ha defensat un increment salarial per a aquest col·lectiu "perquè s'ho mereixen". No obstant això, ha criticat al PSOE que no digui "res" i ni contesti a les seves demandes quan la seva tasca consisteix a donar seguretat a les presons. De fet, ha criticat que a la presó de Lledoners, els presos independentistes estan "a cos de rei" i als funcionaris de presons ni cas.