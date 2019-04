La Junta Electoral autoritza Junqueras a fer dues entrevistes més desde la presó

La Junta Electoral Central (JEC) ha autoritzat que el cap de llista d'ERC a les eleccions generals del 28 d'abril, Oriol Junqueras, concedeixi dues entrevistes més i participi telemàticament des de la presó en un míting.









En concret, li ha autoritzat a concedir una entrevista a 'La Vanguardia' diumenge 21 a les 10.30 hores, i una altra al diari 'Ara' el dilluns 22 a les 10.00, ha informat el seu partit.





A més, podrà participar telemàticament al costat del també candidat Raül Romeva en un acte a Cambrils (Tarragona) el diumenge a les 12.00 hores.





Junqueras ja havia rebut permís de la JEC per participar via Internet en un debat organitzat per l'Agència Catalana de Notícies (ACN), però no per a altres de ràdio i televisió que requeririen un desplegament tècnic que "afectaria greument el funcionament" de la presó.





El cap de llista de JxCat, Jordi Sànchez, també ha rebut permís per participar per via telemàtica en dues rodes de premsa: aquest dijous en una organitzada per l'Agència Efe i el diumenge 21 en una de l'Agència Catalana de Notícies (ACN).