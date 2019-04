Els candidats eleven el to en un segon debat que aclareix els pactes postelectorals

I després de la calma absoluta, va arribar la tempesta. Si el primer debat electoral a TVE va ser un recés de pau en el qual fins i tot el moderador va sol·licitar als polítics que entressin al cos a cos, la volta a Atresmedia ha estat un tots contra tots en què han saltat alguna cosa més que espurnes entre els candidats.









Els encreuaments dialèctics han intentat tancar les principals bretxes de votants entre partits. D'una banda, Rivera i Casado han rivalitzat per fer-se amb el lideratge de l'espai del centredreta. Al seu torn, s'han repetit les picabaralles entre Rivera i Sánchez: en el cas del primer, per reivindicar-se com a referent d'una socialdemocràcia liberal, en el cas del segon, com un candidat que pot emparar els votants de centre. Finalment, Iglesias li ha practicat al PSOE la crítica amb guant de seda que va posar en pràctica en la cadena pública.





GRESCA DES DEL PRIMER BLOC





El primer bloc del debat electoral, dedicat a les polítiques econòmiques, s'ha inaugurat amb un dels moments estel·lars de la nit. Albert Rivera ha tret una còpia de la tesi doctoral del president del Govern per acusar-lo de mentir, i aquest li ha respost regalant-li el llibre del president de Vox, Santiago Abascal, "perquè conegui els plantejaments polítics dels seus aliats".





"He portat un llibre que vostè no ha llegit, és la seva tesi doctoral", ha dit Rivera. El líder de Ciutadans ha arribat a posar l'exemplar sobre el faristol de Sánchez i ha esmentat que un programari antiplagio va detectar en el text un nivell de plagi del 21 per cent.





"Llegiu el d'Abascal", li ha respost Sánchez, lliurant-li el llibre que ha escrit amb Fernando Sánchez Dragó, mentre Rivera li deia que el veia "nerviós". "No vol que diguem que va pactar amb els independentistes o que té una tesi que és mentida, que jutgin els ciutadans que ens veuen si menteix o no menteix", ha reblat.









Catalunya ha estat present des del començament del debat, malgrat que aquest estava pensat per a debatre sobre assumptes programàtics com ocupació, tal com havien demanat els moderadors i ha recordat Pablo Iglesias.





Pel que fa a ocupació, Casado s'ha sentit en tot moment confiat i li ha retret a Sánchez el llegat de Zapatero, a més de preguntar-li si també menteixen l'exministre socialista Carlos Solchaga, quan critica les seves polítiques, o les advertències sobre l'economia de la Comissió Europea, el Fons Monetari Internacional o el Banc d'Espanya. "El PSOE no ha creat ocupació", ha conclòs Casado.





Les pensions també s'han colat en el debat. El líder socialista ha advertit que els models que defensen PP i Ciutadans caminen cap a la privatització de les pensions i s'ha compromès a promoure una reforma de la Constitució per "blindar" el caràcter públic de les pensions. A Iglesias li ha sabut a poc i ha reptat Sánchez al fet que sigui més ambiciós i es comprometi a vincular per llei la revalorització de les pensions en funció de l'Índex de Preus al Consum (IPC).





Casado, per la seva banda, ha afirmat que el PSOE "mai" ha estat capaç de crear ocupació, ha recordat que Sánchez, sent diputat, va votar a favor de "cop de destral històric" que el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero va acordar entre les retallades de 2010 i que incloïen la congelació de les pensions, excepte les mínimes.





PP I CS, DISTANCIATS EN AVORTAMENT I EUTANÀSIA





El que més ha disparat en totes direccions ha estat Albert Rivera, que ha destacat com la línia liberal de Ciutadans topa amb els postulats conservadors del Partit Popular. Per il·lustrar aquesta idea, ha fet servir el debat sobre l'avortament i l'eutanàsia, assumptes en què ha reconegut que manté distàncies amb els populars. "El dolor no entén d'ideologies, ni la caritat", ha rematat Rivera.





D'altra banda, el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha estat qui ha mostrat una actitud més propositiva --encara que sense especificar xifres-- i menys propensa a la confrontació directa amb la resta de candidats. El líder d'Podem ha defensat l'educació infantil gratuïta de 0 a 3 anys, permisos de paternitat i maternitat iguals i intranferibles de fins a 24 setmanes i una renda garantida de 600 euros.





La violència contra les dones ha saltat a la palestra en un dels instants més broncos de la nit. A més, ha constituït una de les poques ocasions en què les sigles de Vox han estat pronunciades al plató. Pedro Sánchez ha fet servir la posició del partit d'Abascal en aquest punt, així com en altres temes com les lleis LGTBI o l'avortament, per donar a entendre que Rivera s'autoproclamava de centre sense ser-ho realment.





A la resta d'assumptes socials tractats (educació, sanitat, immigració ...), la manca de sintonia entre tots els intervinents ha estat tan o més intensa que en les polítiques econòmiques. Rivera ha tornat a proposar la targeta sanitària europea i ha criticat la disparitat de lleis educatives, mentre que Iglesias ha reivindicat l'estatus públic de l'educació des de la guarderia fins a la universitat.





QUI PACTARÀ AMB QUI?





El president del Govern, Pedro Sánchez, ha advertit ja en el primer bloc que no té entre els seus plans pactar amb Ciutadans, mentre que Pau Casado li ha advertit que vagi amb compte amb Arnaldo Otegi, que ha ofert els seus vots al PSOE i és un "expert en segrestar".





Ciutadans, l'altre actor de qui tant el PP com Podem presumeixen que podria ajuntar-se amb Sánchez si els números sortissin, s'ha compromès una vegada i una altra en què no pensa investir el líder del PSOE. El fitxatge d'Edmundo Val, les contínues denúncies dels pactes entre el Govern i els seus socis de la moció de censura i els atacs directes contra Sánchez han aclarit dubtes que, ara mateix, el "pacte de l'abraçada" no es reeditarà.