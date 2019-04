Nervis a les files conservadores. Només així s'entén que el secretari general del Partit Popular, Teodoro García Egea, hagi recriminat aquest dimarts al president de Ciutadans, Albert Rivera, els seus atacs al líder del PP, Pablo Casado, durant el debat a quatre que va organitzar RTVE.









"Rivera no s'ha assabentat que l'enemic d'Espanya es diu Sánchez", ha afirmat García Egea en una roda de premsa a la seu nacional del partit, hores abans d'afrontar el segon debat a quatre que organitza Atresmedia.





García Egea ha recalcat a Cs que "dividir el vot" només permet que Sánchez sigui quatre anys president del Govern i li ha demanat que se centri en el "veritable adversari" i deixi de fer-li la "feina bruta" al president del Govern. "Rivera sembla que vol estar content aquest dilluns a la seu de Cs, però que tot Espanya estigui trist perquè Sánchez ha tornat a revalidar quatre anys més de govern", ha asseverat.





El número dos del PP ha subratllat que en el debat "només hi va haver un president", Pablo Casado, que va exposar mesures concretes als espanyols "més enllà d'efectes especials" i "artificis" d'altres candidats. A més, ha assenyalat que fa quatre anys va haver-hi atacs entre Cs i PSOE i "mesos després van pactar" Pedro Sánchez i Albert Rivera.





ACUSA SÁNCHEZ DE BUSCAR "ENFANGAR" EL DEBAT





A més, ha criticat que el cap de l'Executiu busqués des del primer moment "enfangar" el debat, "com si fos un pati de col·legi". "El lema de Sánchez és 'fes que passi aviat aquest debat'", ha ironitzat, parafrasejant part de l'eslògan de campanya electoral dels socialistes.





García Egea ha assegurat que Casado "va confrontar amb l'esquerra", rebatint alguns "mantres falsos" i va demostrar que el PP és l'"única alternativa possible". Segons ha afegit, van veure un Sánchez "noquejat pel to presidencialista" del líder dels populars davant del "fang que Sánchez va voler llançar".





En aquest sentit, ha abundat que Sánchez va voler "dividir i enfrontar" en el debat, "el mateix que fa amb Espanya", alhora que l'ha acusat de "plagiar" bona part de les mesures del PP: "El 90% del que va vendre no li correspon. Sánchez és expert en atribuir-se coses que no ha fet, ho fa millor que ningú", ha afegit.





Quant als indults, ha recriminat que no contestés si indultarà els presos independentistes i ha criticat que tingui "la poca vergonya de dir que no hi ha indults preventius". "És clar que no hi ha indults preventius però si se'ls condemna, els indultarà sí o no?", ha preguntat, per afegir que cal deixar clar si donarà "una bufetada" a la Justícia.





Segons García Egea, l'estratègia del PSOE és que "no es sàpiguen els seus pactes ocults amb independentistes, Bildu i fins i tot un possible pacte amb Cs". "Diumenge es podrà elegir un gran líder com Pablo Casado o un president nefast com Pedro Sánchez", ha proclamat.





"NO ANÀVEM A UNA TERTÚLIA DEL COR"





El dirigent del PP està convençut que Casado "va demostrar que pot donar la talla" com a president del Govern presentant propostes mentre que la resta van estar "a veure qui guanyava el combat". Per això, ha dit que és el que "més confiança va inspirar" i el que "més va poder convèncer" als indecisos.





Davant el fet que Casado no entrés en el cos a cos, ha assenyalat que el PP va acudir a un debat i no "a un combat o una tertúlia del cor". "Hi ha alguns que sembla que anaven més preparats per a una tertúlia del cor que per a un debat d'idees", ha insistit.