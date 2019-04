Rivera creu que poden "remuntar" i "donar la campanada"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha assegurat avui, en arribar a la seu del seu partit, després del debat mantingut a RTVE, que "es pot remuntar" i "donar la campanada" el proper 28 d'abril, però ha demanat als seus que treballin amb humilitat com fins ara perquè, tot i que segons ha assenyalat els donen "com a guanyadors" en el debat d'avui, l'important és guanyar les eleccions.









En arribar a la seu de la seva formació política, els militants i càrrecs de Cs l'esperaven al crit de "president". "Tu sí que vals", li han corejat després que Rivera els demanés "tabajar" i "refer". "Encara que molts ens donen com a guanyadors, però l'important no és guanyar debats, sinó guanyar el 28 d'abril i que hi hagi un canvi polític a Espanya", ha dit entre aplaudiments dels seus partidaris.





El president del partit taronja ha confessat haver "gaudit" amb el debat. Segons ha dit, avui s'ha vist per què Pedro Sánchez no volia debatre. "Hem vist perquè no volia debats i per què ha intentat impedir-ho", ha assenyalat abans de recordar el nerviós que s'ha posat el cap de l'Executiu quan li han preguntat pels indults als independentistes, si dimitirà pels ERO d'Andalusia o si pactarà amb Torra.





Rivera ha insistit que no van a parar fins a aconseguir un projecte alternatiu per a Espanya, per tenir un país sense privilegis. En la seva opinió, "es pot remuntar i donar la campanada, només cal creure en la victòria".





Per aconseguir-ho ha insistit als seus col·laboradors en que treballin amb la mateixa "humilitat" i "esforç" amb el que han preparat la campanya i el debat d'avui. També ha demanat que aprenguin dels grans perquè "són humils, només treballen i no es queixen".