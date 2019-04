ERC, PP, Cs, JxCAT i comuns centren les seves crítiques sobre el PSC

Els candidats d'ERC, PP, Cs, JxCat i, en menor mesura, el dels comuns, han centrat les seves crítiques sobre la candidata del PSC i ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, a la qual han exigit concreció en el seu projecte per a Catalunya , durant el debat de TV3 de la nit de dimecres.









Durant el primer bloc del debat, sobre la relació entre Catalunya i la resta de l'Estat, s'han succeït els retrets i les interrupcions, encara que les candidates de Cs, Inés Arrimadas, i del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, no han mantingut frecs entre elles i han coincidit en diversos punts i crítiques cap a la resta.





Circumstància similar ha succeït entre el número dos d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i la de JxCat, Laura Borràs, que també han evitat picabaralles entre els dos i han fixat els seus retrets sobre la candidata del PSC, tot i que entre independentistes i constitucionalistes també s'han enlletgit assumptes.





Álvarez i Arrimadas han interpel·lat directament a la candidata del PSC a diverses ocasions sobre si els socialistes preveuen indultar els independentistes empresonats i Batet els ha replicat que creu "en la separació de poders", sobretot formant part d'un d'ells com a ministra; una resposta que també ha donat a Rufián, quan li ha preguntat si està d'acord amb l'empresonament dels sobiranistes jutjats.





El candidat republicà també ha mantingut un cos a cos amb el dels comuns: Rufián ha assegurat a Asens que està d'acord amb el que diu, però ha afirmat que, quan el seu partit arriba al Congrés, no compleix el que promet; mentre que Asens li ha replicat que ERC "no para de canviar, per exemple, dient primer que anaven al Congrés a bloquejar, i ara, que van a dialogar".





En el moment en què els candidats s'embrancaven defensant els seus arguments, Borràs ha demanat buscar un punt d'acord, assegurant que tots "consideren que l'estat de les autonomies és inútil".





Batet ha insistit en el diàleg dins de la llei com la manera de solucionar la situació a Catalunya, ha recriminat al PP i Cs que la seva única proposta per a Catalunya és "continuar la crispació i la confrontació", i ha advertit que la solució tampoc passa per un trencament de la legalitat i la convivència com creu que va fer l'independentisme a 2017.





A això han respost Álvarez i Arrimadas, que han acusat el PSC de defensar el diàleg per ocultar les seves cessions a l'independentisme, segons les seves paraules, mentre que Asens ha demanat a Batet "concretar" aquest diàleg i ha advocat per constituir una taula de diàleg que serveixi per avançar en els consensos de la societat catalana.





Malgrat que també aposta pel diàleg en una taula de partits, Rufián ha replicat a Batet de la convivència es trenca amb un desnonament i no votant un referèndum, i que va ser el PSOE qui es va aixecar perquè van tenir "por" de Cs, PP i Vox, i Borràs ha criticat que, segons ella, el PSC no porti ni una proposta sobre Catalunya en el seu programa electoral.