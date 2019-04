Els programes electorals de PSOE, PP, Ciutadans, Unides Podem i Vox, així com les declaracions públiques de cada un dels líders, no han aprofundit en compromisos i mesures per lluitar contra la pobresa, la desigualtat i en favor de la sostenibilitat social i medioambiental, segons es desprèn d'una anàlisi de les intervencions dels polítics i els programes electorals realitzat per la plataforma Polétika, de la qual forma part Oxfam Intermón.









Així mateix, aquesta anàlisi revela que la majoria de partits ha disminuït la seva implicació en temàtiques com el canvi climàtic, la infància, els conflictes internacionals o la política exterior.





En aquest sentit, es destaca que els programes electorals de Ciutadans i Unides Podem han retrocedit en sanitat i desigualtat, mentre que la formació liderada per Albert Rivera, PP i Vox plantegen mesures contràries a les peticions de Polétika en matèria de fiscalitat, gènere o qualitat democràtica.





En concret, l'anàlisi assenyala que Ciutadans no s'ha compromès a acabar amb els paradisos fiscals i no ha inclòs en el seu programa electoral referències a la universalitat del sistema sanitari, limitant la garantia de l'accés a la sanitat als espanyols. Així mateix, destaca la pèrdua de pes de les mesures plantejades per a la reforma de la política farmacèutica.





D'altra banda, destaca que Unides Podem no ha plantejat mesures explícites per elaborar una llei contra la violència infantil, incrementar l'ajuda humanitària o frenar el comerç il·legal d'armes.





En aquest sentit, la responsable d'incidència política d'Oxfam Intermón, Lara Contreras, ha apuntat que els candidats havien d'haver-se compromès a dur a terme "una política exterior, solidària, feminista i que defensi els drets humans en els recents debats de RTVE i Atresmedia".





Contreras tamién ha lamentat que Ciutadans i PP "han advocat per mesures regressives del sistema fiscal i ni PSOE ni Podem s'han compromès a canviar els acords que externalitzen fronteres".





Així mateix, Polétika ha asseverat que les mesures dels partits polítics en matèria de fiscalitat, gènere o qualitat democràtica són contràries a les peticions que la plataforma ha plantejat, destacant les propostes fiscals de PP i Ciutadans i la derogació de la Llei de la Violència de gènere, suggerida per Vox.





La plataforma Polétika es tracta d'una xarxa integrada per organitzacions, plataformes i moviments socials de diferents àmbits que té com a objectiu observar i pressionar els partits polítics perquè posin a les persones en el centre de les polítiques, a través del seguiment de les campanyes i programes electorals, així com de les legislatures.