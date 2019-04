Els independentistes catalans preveien crear una 'Comissió de la Veritat' després de la desconnexió

El Govern de la Generalitat que presidia Carles Puigdemont contemplava la creació d'una 'Comissió de la Veritat' en una segona fase posterior a la desconnexió, segons la documentació que li va ser confiscada a Jordi Cabafriga, cap de gabinet de la que va ser consellera de Governació, Meritxell Borràs.









Aquesta última està sent jutjada al Tribunal Suprem, en el judici del procés, pels delictes de desobediència continuada greu i malversació de fons públics, pels quals la Fiscalia demana 7 anys de presó. Jordi Cabafriga, per la seva banda, ha estat investigat pel Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, però finalment no ha estat processat.





Segons un dels darrers informes que ha remès la Guàrdia Civil al Jutjat 13 de Barcelona, un dels assessors de l'exconsellera Borràs, Joan Ignasi Sanchís, també tenia entre la documentació confiscada un document en el qual es proposava la creació d'una 'Comissió de la Veritat'.





Aquesta documentació que analitza l'institut armat va ser confiscada durant les entrades i registres que van practicar en el marc de l'operació Anubis el 20 de setembre de 2017 per ordre del citat Jutjat.





Així, entre l'abundant documentació que se li va trobar a Jordi Cabafriga figura un informe sobre la legislació que havia de desenvolupar el Govern en la segona fase posterior a la desconnexió. S'hi inclou la creació de la Comissió Catalana dels Drets Humans, proposant canvis urgents com l'aprovació de la Llei de Memòria Històrica i Reconciliació amb una 'Comissió de la Veritat' i una Llei de Drets Humans.





Amb ella pretenien regular l'abast de l'actuació jurisdiccional dels òrgans del poder judicial del nou Estat en els casos de persecució de crims de lesa humanitat, respectant els principis de justícia universal.





En aquesta segona fase, els independentistes també volien desenvolupar una Llei de governs locals, la llei de finances locals, el Codi de Règim Local, l'adaptació de la normativa sectorial amb repercussió en el món local i el canvi de l'estructura departamental dissenyant un nou model organitzatiu sense les limitacions constitucionals actuals.