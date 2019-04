Baleària i Naturgy redueixen emissions contaminants amb el primer motor de gas natural en un ferri

Naturgy i Baleària han aconseguit reduir l'emissió de 1.300 tones de CO2, 20 tones d'òxids de nitrogen, i han eliminat pràcticament totes les partícules en suspensió perjudicials per a la salut mitjançant la instal·lació d'un motor auxiliar de gas natural liquat en el ferri de passatgers de Baleària 'Abel Matutes'.









A la presentació aquest dijous de les conclusions d'aquesta prova pilot que s'ha implantat entre juny de 2017 i octubre de 2018, els impulsors han assegurat que es tracta de la primera experiència d'èxit a Espanya, i la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, ha explicat que s'havien fixat com a prioritat l'objectiu comú del "respecte a la qualitat de l'aire".





"Treballem en una política fiscal atractiva per a empreses i vaixells propulsats per gas natural liquat a través d'una taxa portuària" ha sostingut Conesa, que ha apuntat que aquesta prova pilot podrà ser exemple per a altres companyies que vulguin començar a utilitzar energies netes, ja que a més és sostenible econòmicament.





La iniciativa s'emmarca en el projecte CleanPort --el objectiu és demostrar la viabilitat d'un sistema de generació d'energia alternatiu i net en l'àmbit marítim--, i va néixer amb el lideratge de Baleària i Naturgy el 2014, quan buscaven definir una solució tecnològica factible de generació d'energia auxiliar neta en parades i aproximacions al port.





En el projecte, cofinançat per la Unió Europea mitjançant el programa CEF-Transport, participen els ports de Barcelona i Balears i la Direcció General de la Marina Mercant.





UN NEGOCI SOSTENIBLE





El president de Baleària, Adolfo Utor, ha sostingut de preocupar pel medi ambient més que un cost "és una oportunitat" i ha apuntat que a més de fer-ho per convicció i per deixar un planeta en bones condicions per a les pròximes generacions, també és un negoci sostenible perquè redueix costos en relació als combustibles convencionals.





Ha anunciat que vist l'èxit de la prova pilot seva naviliera ja té dos vaixells en la seva flota navegant amb gas natural liquat, mentre que estan amb altres dues noves construccions en marxa així com treballen la remotorització de cinc vaixells perquè naveguin amb gas natural liquat.





Des Naturgy, el director d'operacions, Vicente Gramuntell, ha assegurat que els resultats obtinguts relacionats amb la seguretat, l'eficiència, la reducció de les emissions, del soroll i del consum de combustible "han estat millors del previst".





"La nostra col·laboració amb Baleària és una mostra més de la importància de definir i dissenyar solucions tecnològiques factibles i innovadores de generació d'energia auxiliar neta", ha ressaltat.





Tots dos directius del projecte han detallat, a més, que el cost de manteniment de la instal·lació no ha registrat costos addicionals respecte als d'un sistema dièsel, i sí estalvis de combustibles i reduccions de les taxes portuàries del vaixell en aplicar les bonificacions ambientals.





La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat, Marta Subirà, ha conclòs la presentació apuntant que des de Catalunya no es compleix amb els límits que s'imposen de contaminació des de la Unió Europea, tot i que ha destacat que en l'última dècada han millorat.





"Anem per bon camí tot i que encara no és una situació òptima", ha sostingut, i ha emplaçat a treballar de manera conjunta per continuar amb actuacions per a la millora de la qualitat de l'aire.