Les fundacions Naturgy i Mambré acorden rehabilitar habitatges per a persones vulnerables

La Fundació Mambré, que ofereix habitatge a persones sense llar, i la Fundació Naturgy han signat un acord de col·laboració per lluitar contra la pobresa energètica, segons ha informat Fundació Naturgy mitjançant un comunicat aquest dijous.









El conveni estableix que la Fundació Naturgy durà a terme la rehabilitació energètica d'habitatges gestionats per la Fundació Mambré, amb l'objectiu de millorar la seva eficiència energètica.





Mitjançant l'acord, Mambré tindrà accés als recursos del Fons Solidari de Rehabilitació Energètica, creat per Naturgy en 2018.





La rehabilitació promoguda per aquest acord afectarà una vintena d'habitatges a tot Catalunya i constarà en la reparació o compra de sistemes de calefacció, instal·lacions elèctriques o de gas i altres intervencions que millorin l'eficiència energètica.





La directora de la Fundació Mambré, Meritxell Collelldemont, ha declarat que aquesta col·laboració permet "seguir apostant per augmentar la borsa d'habitatges per a persones en situació d'alta vulnerabilitat, a través de la rehabilitació d'habitatges que estaven en desús fins al moment per falta de condicions".