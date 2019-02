La Fundació Naturgy impulsa la recuperació del bosc autòcton gallec

La Fundació Naturgy i la Fundació Fragas do Mandeo col·laboraran en la recuperació i restauració dels hàbitats del bosc atlàntic al riu Mandeo, "garantint la supervivència del bosc autòcton" a l'entorn de la Zona d'Especial Conservació (ZEC) Betanzos-Mandeo, a la província de la Corunya.







Tal com ha assenyalat Naturgy en un comunicat, la col·laboració entre les dues fundacions sorgeix del premi 'Emprenedors Socials', creat a l'octubre per la companyia energètica amb l'objectiu d'impulsar projectes socials i ambientals promoguts per organitzacions sense ànim de lucre "i relacionats amb la eficiència energètica, el medi ambient i la vulnerabilitat energètica".



