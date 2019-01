El president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, ha valorat que per fi hi hagi algú que "agafi el toro per les banyes" i plantegi un calendari per al tancament de les nuclears, va assegurar en referència a la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera.





En roda de premsa per presentar els resultats de 2018 de la companyia, Reynés ha insistit que el calendari de tancament per a aquest tipus de centrals és una cosa que no li toca decidir a les companyies, sinó al Govern, que és a qui "correspon fixar la política energètica del país i, dins d'aquesta política, les nuclears".





Així, ha assenyalat que les companyies han posat "a disposició" del Govern tots els "dades objectives" amb què compten perquè pugui prendre amb ells "la decisió adequada" respecte a aquest calendari de tancament per a les nuclears, "que forma part de un pla més ampli, el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima".





D'aquesta manera, Reynés, que no va voler comentar res de la cimera al màxim nivell que va tenir lloc dilluns passat entre Teresa Ribera i els primers 'espases' de les tres grans elèctriques del país, ja que no era pública i "és molt frívol explicar coses que no han de ser explicades", va assegurar que una vegada que es conegui el pla, l'obligació de les empreses serà la de adaptar-se a aquest calendari.





"Hi ha d'haver un calendari, ja que per a una empresa que inverteix ha d'haver un escenari a llarg termini. Ens han de donar una visibilitat a llarg termini", va dir sobre això, afegint que "les companyies estem per a partir d'un pla global adaptar al nostre negoci".





L'única cosa que Reynés va revelar dels plans del Govern és que la prioritat d'aquesta 'full de ruta' serà que "la potència instal·lada sigui suficient per cobrir la demanda". "El pla ha posat està restricció, que és la lògica", ha destacat.





NO ES TANCA A UN INTERCANVI D'ACTIUS





Pel que fa a un possible intercanvi d'actius nuclears entre les elèctriques, el president executiu de Naturgy va assenyalar que "no es tanca a cap opció", encara que va indicar que la posició del grup és diferent de la d'Endesa o Iberdrola, ja que té participacions en aquestes plantes i no compta amb "actius sencers" com les altres dues elèctriques.





OPTIMISTA EN ELS CONFLICTES AMB COLÒMBIA I EGIPTE





Pel que fa als conflictes oberts amb Colòmbia, per l'expropiació de Electricaribe, i amb Egipte, després el laude favorable del CIADI que va rebre la companyia el passat any pel problema suscitat amb el país africà per la planta de Damietta, Reynés es va mostrar optimista respecte a solucions negociades per a tots dos casos.





En el cas de Colòmbia, va recordar que la companyia va anar als tribunals d'arbitratge internacional, encara que va afirmar que el Govern colombià "coneix perfectament la voluntat de trobar una solució i ens ha dit que vol arribar a una solució".





A Egipte, tot i el laude a favor de CIADI, recorregut pel país africà, ha indicat que "a la vida un ha de buscar la solució més fàcil", de manera que s'està treballant en una arribar també un acord negociat.