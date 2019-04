El Barça Lassa ha caigut aquesta nit davant l'Anadolu Efes Istanbul (68-102) al Palau Blaugrana, en el tercer partit de la sèrie dels play-offs de l'Eurolliga, en una nit per oblidar en què han perdut el factor pista que havien guanyat i lluitat en el segon assalt, i en el qual segurament han perdut molta confiança de cara al repte que tenen per davant si volen jugar la Final Four.









És clar que el Palau sap encaixar derrotes, però així costa més fer-ho. Els Dracs no han deixat d'animar, encara que bona part de la graderia se n'ha anat a casa abans d'hora, quan ha vist que la màxima diferència no parava d'augmentar en el marcador, que ha arribat a ser d'uns escandalosos 38 punts (62-100) a favor dels turcs.





Tampoc no ha servit de consol que tornés a jugar Kevin Seraphin, visiblement amb poc ritme i que els seus primers minuts després de la lesió han servit, això sí, per rodar-lo. No ha estat fi Chris Singleton, tampoc Rolands Smits ni Pierre Oriola, i amb prou feines Ante Tomic ha pogut fer mal a la pista. Els llançaments lliures no han estat dignes (8/21) d'un equip del nivell del Barça Lassa.





La projecció anotadora de l'Efes al descans (39-52) era de 104 punts al final del partit, i el marcador ha estat de 68-102 i perquè el rival ha afluixat. Desalentadora derrota, tret que sigui un punt d'inflexió. Els blaugranes no han pogut frenar l'Efes, però tampoc no han mirat de trobar la manera de fer-ho. Aquest divendres es veurà si encara hi ha la possibilitat de somiar amb Vitòria.