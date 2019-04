El candidat d'Unides Podem a la Presidència del Govern, Pablo Iglesias, ha assenyalat aquest dijous que votar a la seva formació "val doble" perquè serveix d'una banda per "frenar la dreta" i per un altre per tirar endavant propostes en matèria social. "Els que han pretès prendre el pèl a la gent en campanya parlant només de Torra i de Vox es mereixen una resposta de dignitat i educació de la gent que està farta que els prenguin el pèl", ha exclamat.









En un míting a Vigo davant més de mil persones, Iglesias ha recordat que ningú dubta que Unides Podem no arribarà a cap acord de Govern ni amb Ciutadans, ni amb Vox, ni amb el PP, i ha recalcat que ningú dubte perquè "és evident". D'aquesta manera retreia al PSOE que no fos clar en els debats electorals a l'hora de negar un possible pacte de govern amb Ciutadans.





Per Iglesias, el vot doble a Unides Podem comença a conèixer-la gent progressista del país que s'adona que si la formació 'morada' governa, "canvien coses", i ha recordat que després que es "construïssin moltes mentides", en aquesta campanya "de sobte ha aflorat la punyetera veritat": "hi havia una trama criminal, investigada per l'Audiència Nacional, per evitar que una força política entrés al Govern".





En aquest punt, ha recalcat que aquest fet "treu la raó als cínics" que defensen que tots els polítics són iguals o que no serveix per a res. Llavors, s'ha preguntat que si no serveix per a res, per a qui treballen Villarejo (excomissari a la presó) o Eduardo Inda (OkDiario), o per què "tantes empreses de l'Ibex es compren polítics".





"Perquè necessiten els seus propis representants. I nosaltres haurem fet coses malament, però hem demostrat que a nosaltres no ens compra ningú", s'ha respost a si mateix, després de la qual cosa l'auditori ha corejat 'Sí se puede'.