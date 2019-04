El conjunt blanciroig s'enfronta a les seves pitjors hores des que el 2017 ascendís a la primera categoria de la Lliga. Si el Girona no aconsegueix sortir de la zona de descens en els quatre partits que li resten a la competició fins a la seva finalització el proper 26 de maig, els d'Eusebio tornaran a la segona divisió del futbol nacional.









Malgrat que el desembarcament del capital àrab via City Football Group i Pere Guardiola, germà de l'exentrenador del Barça, va marcar un abans i un després en les possibilitats econòmiques del club, els resultats esportius no han estat a l'alçada del desemborsament dels nous propietaris.





En la temporada 2017/2018 els analistes van celebrar el debut del Girona a primera, encara que l'actuació del conjunt ja va ser discreta a la vista de les esperances dipositades per l'afició. Amb 34 punts i sis derrotes encadenades, el tram final d'aquesta temporada se li està fent llarg al club i no poden permetre's cap altre fracàs.





De moment, la direcció ha traslladat tot el seu suport al míster. De fet, aquest mateix dimecres a la tarda el club ha emès un comunicat, a través de Quique Cárcel, director esportiu de l'entitat, afirmant que confien en Eusebio Sacristán després de la dolorosa derrota contra el Valladolid i que tots, afició i equip, han de remar junts per superar aquest sotrac.





UN MES AGÒNIC





Ara, el Girona s'enfronta a la seva prova més dura des que comparteix gespa amb els "grans". Als blancirojos els queden quatre partits per donar-li la volta a la truita i sumar punts per abandonar el llimb del descens. Els contrincants durant aquest mes agònic seran el Llevant i el Sevilla a casa, i l'Alabès i el Getafe com a visitants.





A primera vista, el Llevant és l'onze més assumible per als gironins, un club que també va al capdavall de la classificació. No obstant això, els d'Eusebio no poden confiar-se si volen sortir airosos d'aquest compromís i mantenir la permanència a primera.