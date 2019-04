La Junta Electoral expedienta Torra per fer propaganda amb el discurs de Sant Jordi

La Junta Electoral Central (JEC) ha incoats dos expedients sancionadors al president de la Generalitat, Quim Torra, pel contingut del missatge institucional del dia de Sant Jordi --denunciat per Cs-- i per correus electrònics a funcionaris --denunciats per Cs i PSC--; en tots dos casos, per considerar que impliquen missatges electorals en campanya.









Són dues resolucions de la JEC acordades en les sessió d'aquest dijous, durant la qual també s'han autoritzat algunes entrevistes electorals a candidats sobiranistes presos, encara que s'han denegat unes altres allegant que la sala de la presó destinada a això estarà ocupada o no disponible en determinats moments.





I la JEC considera que no té competències per autoritzar la petició que Oriol Junqueras (ERC) faci declaracions per videoconferència des de la presó la nit electoral del diumenge per a valorar la jornada de votacions: la Junta allega que és un acte per al mateix dia de votació, "data en la qual no cal realitzar actes de campanya".